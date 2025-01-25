DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.721.995,26 0,8%

Bebe çocuk konfeksiyonu sektörü 2025'i toparlanma yılı olarak görüyor

Bebe çocuk konfeksiyon üreticileri, 2025 yılı için umut dolu; büyüme ve ihracat beklentileri artıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:13
Bebe çocuk konfeksiyonu sektörü 2025'i toparlanma yılı olarak görüyor

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü 2025'te Umut Vadediyor

Bebe çocuk konfeksiyon sektöründe Türkiye'nin üretiminin %80'ini gerçekleştiren Bursalı üreticiler, 2025 yılı için "toparlanma yılı" öngörüyor. Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın Vişne Ticaret Bölgesi'nde bebek ve çocuk konfeksiyon sektörünün doğal bir kümelenme oluşturduğunu belirtti.

Sektörde Ciddi Büyüme ve İhracat Potansiyeli

Yıllar içinde bu bölgedeki üreticilerin sayısının artmasıyla sektördeki büyümenin hızlandığını kaydeden Yılmaz, 2003 yılında kurulan derneğin ise sektördeki çatı kuruluşu haline geldiğini ifade etti. Bursa'nın, Türkiye'nin bebek ve çocuk konfeksiyonu ihtiyacının %80'ini karşıladığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye'deki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık 18 milyar dolar civarında olduğunu belirtip bebek çocuk sektörünün bu ihracatın %15-20'sini gerçekleştirdiğini söyledi.

2025'ten Umutlu Beklentiler

2024 yılının ilk yarısının iyi geçtiğini, ancak geçen yılın ikinci yarısında zorluklar yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Bu yıldan umutluyuz. 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasaların daha umut verici olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Fuarlara Hazırlık ve Ticaret Stratejileri

Geçen yıl Rusya bölgesinde ciddi ticaret yaptıklarını dile getiren Yılmaz, son dönemde bu ticaretin azaldığını, Türkiye Cumhuriyetleri ve Afrika'nın önde gelen pazarlar arasında yer aldığını kaydetti. Sektör olarak esnek bir yapıya sahip olduklarını belirten Yılmaz, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri fuarla birlikte yeni bir adım atacaklarını da sözlerine ekledi.

sektörün en büyük fuarı Junioshow'un 28-30 Ocak'ta gerçekleştirileceğini hatırlatan Yılmaz, fuarla ilgili alım heyetleri düzenlediklerini ve "hareketli bir yıla girdiğimizi" düşündüklerini belirtti. Ayrıca fuar ile ilgili yüksek beklentiler içinde olduklarını vurguladı.

Uluslararası İlgi

Alım heyetlerinin fuara katılacak yaklaşık 200 yabancı müşterinin olacağını belirtirken, bu durumun kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti. Yılmaz, ticaret bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE Projesi kapsamında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin sektör ihracatı açısından verimli geçtiğini de ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Güne Yükselişle Başladı
2
Çin'in Doğal Gaz Tüketimi 2024'te 456 Milyar Metreküp Olacak
3
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Azimut Portföy Zirvede
4
Eylül 2024 Ford Fiyatları: Focus, Puma ve Mustang Mach-E Modelleri
5
Emeklilere 1000 değil 100.000 TL birden ödeme! PTT emekliye büyük sürprizi yaptı
6
Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok
7
Emeklilere 14.000 TL sabah sürprizi! O şartla her emeklinin hanesine ödenecek

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek