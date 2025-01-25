Bebe çocuk konfeksiyonu sektörü 2025'i toparlanma yılı olarak görüyor

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü 2025'te Umut Vadediyor

Bebe çocuk konfeksiyon sektöründe Türkiye'nin üretiminin %80'ini gerçekleştiren Bursalı üreticiler, 2025 yılı için "toparlanma yılı" öngörüyor. Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'nın Vişne Ticaret Bölgesi'nde bebek ve çocuk konfeksiyon sektörünün doğal bir kümelenme oluşturduğunu belirtti.

Sektörde Ciddi Büyüme ve İhracat Potansiyeli

Yıllar içinde bu bölgedeki üreticilerin sayısının artmasıyla sektördeki büyümenin hızlandığını kaydeden Yılmaz, 2003 yılında kurulan derneğin ise sektördeki çatı kuruluşu haline geldiğini ifade etti. Bursa'nın, Türkiye'nin bebek ve çocuk konfeksiyonu ihtiyacının %80'ini karşıladığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye'deki hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık 18 milyar dolar civarında olduğunu belirtip bebek çocuk sektörünün bu ihracatın %15-20'sini gerçekleştirdiğini söyledi.

2025'ten Umutlu Beklentiler

2024 yılının ilk yarısının iyi geçtiğini, ancak geçen yılın ikinci yarısında zorluklar yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Bu yıldan umutluyuz. 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren piyasaların daha umut verici olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Fuarlara Hazırlık ve Ticaret Stratejileri

Geçen yıl Rusya bölgesinde ciddi ticaret yaptıklarını dile getiren Yılmaz, son dönemde bu ticaretin azaldığını, Türkiye Cumhuriyetleri ve Afrika'nın önde gelen pazarlar arasında yer aldığını kaydetti. Sektör olarak esnek bir yapıya sahip olduklarını belirten Yılmaz, önümüzdeki günlerde düzenleyecekleri fuarla birlikte yeni bir adım atacaklarını da sözlerine ekledi.

sektörün en büyük fuarı Junioshow'un 28-30 Ocak'ta gerçekleştirileceğini hatırlatan Yılmaz, fuarla ilgili alım heyetleri düzenlediklerini ve "hareketli bir yıla girdiğimizi" düşündüklerini belirtti. Ayrıca fuar ile ilgili yüksek beklentiler içinde olduklarını vurguladı.

Uluslararası İlgi

Alım heyetlerinin fuara katılacak yaklaşık 200 yabancı müşterinin olacağını belirtirken, bu durumun kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti. Yılmaz, ticaret bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE Projesi kapsamında Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin sektör ihracatı açısından verimli geçtiğini de ekledi.