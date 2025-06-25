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Belçika'da Çalışanlar Hükümetin Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Belçika'da çalışanlar, hükümetin sosyal harcamalara yönelik kesintilerini protesto etmek için kapsamlı bir grev düzenledi.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 14:31
Belçika'da Çalışanlar Hükümetin Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

Belçika'da çalışanlar, hükümetin emekli maaşları, işsizlik yardımları ve ücretler üzerindeki kemer sıkma politikalarını protesto etmek amacıyla bir günlük grev gerçekleştirdi. Bu grev, Belçika'daki tüm işçi sendikalarının ortak çağrısı ile düzenlendi ve kamu ile özel sektörden birçok çalışan bu eyleme katıldı.

Grev nedeniyle, ülke genelinde toplu ulaşım başta olmak üzere birçok kamu ve belediye hizmetinin önemli ölçüde aksadığı bildirildi. Başkent Brüksel'deki toplu taşıma sistemi STIB, grev dolayısıyla metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmını iptal etti. Ayrıca, Brüksel ve Charleroi Havalimanları'nda çalışanların greve katılmasıyla birlikte ülkeden gidiş yönlü tüm uçuşlar iptal edildi. Charleroi Havalimanı tamamen kapandı, Brüksel Havalimanı'na ise yalnızca az sayıda uçak iniş yaptı.

Protestolar çerçevesinde, Brüksel’de binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı sokaklara döküldü. Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyüş düzenledi. Sendikaların renklerini taşıyan kalabalık, "Sesimizi duyun", "Savaşa milyarlar var, emekliliğimize yok" ve "Hak kaybı istemiyoruz" yazılı pankartlarla hükümeti protesto etti.

Yürüyüş, Brüksel'in merkezi bölgelerinde trafik sıkıntısına yol açtı. Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalardaki kesintileri ve uygulayacağı kemer sıkma politikalarını sert bir dille eleştirmeye devam ediyor. Hükümetin programında yer alan emeklilik yaşının artırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi ve işsizlik maaşına yönelik sınırlamalar gibi maddeler, çalışanların haklarını tehdit ediyor.

Önceki tarihlerde de, 13 Ocak, 13 Şubat, 31 Mart ve 29 Nisan tarihlerinde benzer grevler gerçekleştirilmiş ve生活 durma noktasına gelmişti.

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan...

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma tedbirlerini protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı. Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonuna kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan...

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısıyla kamu ve özel sektörden çok sayıda çalışan, federal hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintiler başta olmak üzere çeşitli kemer sıkma tedbirlerini protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı. Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelen protestocular, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonuna kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

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Belçika'da Çalışanlar Hükümetin Kemer Sıkma Politikalarına Karşı Grevde

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