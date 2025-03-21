Belçika Demir Yolu Çalışanları Greve Gidiyor

Belçika'da Demir Yolu Çalışanları Grev İlan Etti

Belçika'nın demir yolu sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Çalışanlar, 23 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında planlanan mali kesintileri ve çalışma koşullarındaki değişiklikleri protesto etmek amacıyla bir haftalık grev kararı aldıklarını duyurdu.

Belçika'nın ulusal demir yolu şirketi SNCB, tüm birimlerdeki Bağımsız Sendika üyelerinin greve gideceğini ve bu nedenle tren seferlerinin azaltılacağını bildirdi. Grevin etkisinin hafta içi daha yoğun olacağı öngörülürken, mevcut personele göre her gün alternatif tren hizmeti sunulacağı belirtiliyor.

Yapılacak tren seferleri, 24 saat öncesinde SNCB'nin internet sitesi ve uygulamasında duyurulacak. Yolculara, planlamalarını bu doğrultuda yapmaları ve seferleri kontrol etmeleri önerildi. Bu grevin, uluslararası tren seferlerini etkilemesi beklenmiyor; ancak seyahat planı yapan yolcuların ilgili güncellemeleri takip etmeleri önemle belirtiliyor.

Belçika hükümeti, demir yolu sektöründe 2029 yılına kadar 250 milyon avroluk kesinti planları yapıyor. Bu düzenlemeleri, çalışanların statüsündeki değişiklikler, makinistlerin emeklilik yaşının artırılması ve çalışanların kademeli olarak sözleşmeli personele dönüştürülmesi gibi unsurlar oluşturuyor.

Sendika, hükümetin önerdiği demir yolu reformunun hizmet kalitesini ve personelin çalışma şartlarını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.