Belçika Havalimanlarında 31 Mart'ta Gidiş Uçuşları İptal Edildi

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında 31 Mart'ta yapılan grev nedeniyle tüm gidiş uçuşları iptal edildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:11
Belçika Havalimanlarında 31 Mart'ta Gidiş Uçuşları İptal Edildi

Belçika Havalimanlarında Grev Nedeniyle Uçuş İptalleri

Belçika'nın Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanlar, 31 Mart tarihinde planlanan gidiş yönlü tüm uçuşları iptal etti. Havalimanı yönetimi, bu tarihte ülke genelinde düzenlenecek grev nedeniyle çok sayıda güvenlik personeli ve bagaj görevlisinin iş bırakma eylemine katılacağını duyurdu.

Grev Nedeniyle Yaşanacak Aksamalar

Açıklamada, grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda ciddi aksaklıkların yaşanması bekleniyor. Bu bağlamda, gidiş yönlü yolcu seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Yolcuların havalimanına gitmemeleri ve hava yolu firmalarının iletişimine dikkat etmeleri tavsiye edildi.

Gelen Uçuşlarda Olabilecek İptaller

Giden uçuşların iptal edilmesi, gelen seferlerde de iptallere neden olabileceği ifade edildi. Tüm yolcuların, seferlerinin durumunu sık sık kontrol etmeleri önerildi.

Charleroi Havalimanı'ndaki İptaller

Charleroi Havalimanı da benzer bir açıklama yaparak, 31 Mart Pazartesi günü sendikaların ortak grev düzenleyeceğini bildirdi. Kayıtlı uçuşların güvenli bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği belirtilerek, tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

Belçika'daki Genel Grev ve İlişkili Sebepler

Belçika genelinde 31 Mart'ta tüm işçi sendikalarının katılımıyla gerçekleştirilecek grev, eğitim ve toplu taşıma gibi birçok sektörden destek görecek. Sendikalar, yeni kurulan hükümetin sosyal harcamalarda kesintiler yapmasının yanı sıra uyguladığı kemer sıkma politikalarını eleştiriyor. Daha önce 13 Şubat'ta da geniş çaplı bir grev gerçekleştirilmiş ve hayat durma noktasına gelmişti.

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