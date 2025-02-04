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Belçika Hükümeti Yeni Nükleer Santraller İnşa Edecek

Belçika, yeni hükümetin planıyla nükleer enerji üretim kapasitesini iki katına çıkartmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:50
Belçika Hükümeti Yeni Nükleer Santraller İnşa Edecek

Belçika Enerji Bakanı Mathieu Bihet, yeni kurulan hükümetin nükleer enerji üretim kapasitesini iki kat artırmayı planladığını duyurdu. Bu hedef doğrultusunda, yeni nükleer santraller inşa edileceği ve mevcut reaktörlerin faaliyet sürelerinin uzatılacağı ifade edildi.

Bihet, yaklaşık 8 ay süren koalisyon müzakereleri sonucunda ortaya çıkan yeni hükümetin nükleer enerji alanındaki planlarını yerel basına anlattı. Bakan, mevcut reaktörlerden elektrik üretiminin 8 gigavata çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Bu artışın yarısının eski reaktörlerin süre uzatımıyla, diğer yarısının ise yeni santraller inşasıyla sağlanacağı kaydedildi.

Eski reaktörlerin güvenlik standartlarına uygun bir biçimde uzatılması için gerekli çalışmaların titizlikle yapılacağına dikkat çeken Bihet, Belçika için küçük modüler reaktörlerin yeterli olmayacağını vurguladı. Hükümet, hangi nükleer teknolojilerin kullanılacağı konusunda değerlendirmeler yapacak.

Belçika'nın Nükleer Enerji Altyapısı

Şu anda Belçika'da Doel'de üç ve Tihange'de iki olmak üzere toplam 5 nükleer reaktör faaliyet göstermektedir. Bu reaktörlerin toplam elektrik üretimi yaklaşık 4 gigavat seviyesindedir.

Önceden, Belçika hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı öncesinde nükleer santrallerin faaliyetine 2025'te son verilmesi için planlar yapmıştı. Ancak, enerji krizinin etkileri nedeniyle Doel 4 ve Tihange 3 reaktörlerinin süreleri 10 yıl uzatılmıştır.

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