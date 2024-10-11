Belediyelerle İşbirliğiyle Sigorta Penetrasyonu Artırılabilir

Belediyelerle Sigorta Penetrasyonu Artışı

Sigorta ve Reasürans Sektörünün önemli isimlerinden olan Atınç Yılmaz, gerçekleştirilen bir zirvede sigorta penetrasyonunu artırmak için belediyelerle işbirliği yapılmasının kritik önemine dikkat çekti.

DASK’nın Gelişimi ve İşbirliği Önerileri

Yılmaz, DASK uygulamasının faydalı olduğunu belirterek, "Dağıtımda daha etkili yöntemler geliştirilmesi gerekli" açıklamasında bulundu. Yılmaz, Türkiye’nin yaşadığı doğal afetlerde eksik sigorta nedeniyle devletin devreye girmek zorunda kaldığını hatırlatarak, "Bu nedenle sigorta bilincinin artırılması ve işbirlikleri ile bu açığın kapatılması şart" dedi.

Afet Sigortası ve Zorunlu Uygulamalar

Yılmaz, zorunlu afet sigortası (ZAS) uygulamasının yakın zamanda devreye gireceğini, ancak bunun yalnızca konutları kapsayacağını ifade etti. Ayrıca, "Devletin ticari işletmeler için de zorunlu bir sigorta programı geliştirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Büyüyen Sektör ve Broker Rolleri

Atınç Yılmaz, broker payının son yıllarda %17'ye yükseldiğini, bunun arkasında brokerlerin daha hedef odaklı çalışmalarının yer aldığını belirtti. "Penetrasyon artışında brokerlerin kritik bir rolü var" diyerek, sektörün büyümesine rağmen yetersiz paya sahip olduğuna dikkat çekti.

Sonuç ve Öneriler

Yılmaz, Türkiye’de sigorta bilincinin artması ve etkili dağıtım kanallarının kullanılması gerektiğinin altını çizerken, bu konuda hem sektör uzmanlarına hem de devlet yetkililerine önemli görevler düştüğünü vurguladı.