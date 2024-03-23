Belgesiz, masrafsız kredi kıyağı! O banka krediyi şimdi verip taksidi 90 gün sonra alıyor!

İnsanların büyük miktarda nakde ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kısıtlayıcı bankacılık politikaları çıkmaza neden oluyor. Bu nedenle büyük miktarda nakit arayan vatandaşlara yönelik açıklanan online kredi desteğinin büyük fayda sağlayacağı belirtiliyor. Bununla sınırlı olmamak üzere ihtiyaç kredilerinin faiz oranları düşüktür ve geri ödemeleri 3 aydan sonra başlamaktadır. Peki hangi bankalar 3 ay vadeli kredi veriyor? Hangi bankalar en düşük faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor? Hangi bankalar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi veriyor? İşte en düşük faiz oranı ile birlikte 3 ay erteleme ve gelir belgesi gerektirmeyen tüketici kredileri ve bunların detayları..

"Gelir belgesi olmayan müşterilere özel kredi"

TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in son açıklamaları, büyük miktarda nakde ihtiyacı olan insanları hayal kırıklığına uğrattı. Kredi sektörünün düzenlenmesi zaten yüksek olan kredi faizlerini daha da artırmaya başladı.





Daha önce bazı bankalar nakit sıkıntısına çözüm bulmak isteyen vatandaşlara yönelik cazip promosyonlar açıklamıştı. Kredi çeki olan ve gelir doğrulaması olmayan vatandaşlar ihtiyaç duymuş oldukları nakit miktarını anında hesaplarından çekebilecekler. Üstelik bankaya gitmenize bile gerek yok.

200.000 TL Düşük Faize Sahip İhtiyaç Kredisi

200.000 TL'ye kadar kapsamlı nakit desteğinden yararlanmak isteyenler en düşük faiz oranlarından faydalanmanın mutluluğunu yaşayacak. Hem 3 ay erteleme avantajını hem de düşük faiz oranlarını sunan başka bir banka yok. Bankanın duyurduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında faiz oranı ise sadece %3,49 olarak belirlendi. Yüzde 3,49 faiz oranıyla finanse edilen düşük faizli tüketici kredileri de üç ay sonra geri ödemeye başlıyor.

N KOLAY'DAN DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ

N Kolay'ın dijital bankacılık hizmetleriyle vatandaşlar nakit ihtiyaçları için anında çözüm bulabiliyor. N Kolay mobil uygulamasından sadece yüzde 3,49 faizle 200 bin TL ihtiyaç kredisine başvurabilen müşteriler, ödemesini de tam üç ay sonra yani dördüncü ayda gerçekleştirebiliyor.

Maddi sorunlarını çözerek maddi yardıma başvuran tüm vatandaşlara sunulan 200.000 TL ihtiyaç kredisinin toplam faizi ise sadece 64 bin 906 TL oldu.

12 ayda 200.000 TL yerine 36 ayda 50.000 TL çekmek isteyenler 3 ay erteleme ve %3,49 faiz oranından yararlanabiliyor. Bu durumda aylık ödemeler 2 bin 844 lira 27 kuruş oluyor. 36 ay boyunca 50.000 TL kredinin toplam ödemesi ise 102 bin 681 TL şeklinde belirleniyor.

Bilindiği üzere vade sayısı azaldıkça toplam temettü ödeme oranı da azalmaktadır.