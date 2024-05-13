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Benzin, motorin, LPG alanlar dikkat! Güncel akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik

Son zamanlarda petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını da beraberinde etkilemektedir. Bu sebeple otomobil ve araç sahibi olan vatandaşlar için yakıt masrafları da çok büyük bir önem taşımaktadır. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 13.05.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 14:06
Benzin, motorin, LPG alanlar dikkat! Güncel akaryakıt fiyatlarında flaş değişiklik

Ekonomik olarak zorlu süreçten geçtiğimiz bu dönemde petrol fiyatlarında yaşanılan değişkenlikler de vatandaşın ekonomisine ister istemez yansıyor. Araç sahibi olanları sevindirecek bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

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BENZİN VE MAZOTA İNDİRİM GELDİ: İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Son dakika gelişmesi: Akaryakıtta indirimleri var. Fiyat indirimiyle benzin 42 liraya, motorin ise 40 liraya düştü. Aşağıda son fiyatları bulabilirsiniz.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ: İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI.

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin beklenen haber geldi ve Brent petrol ve dolardaki düşüşün fiyatlara indirim şeklinde yansıdığı düşünülüyor. Benzin fiyatları yarım kilodan fazla düştükten sonra 42,5 liraya ulaşırken, motorin fiyatları 40 lirada kaldı. Otogaz fiyatı ise 20 ile 21 lira arasında satılıyor.

BRENT PETROL NE OLDU?

Geçen hafta Brent petrolün varil fiyatı 90 doları bulurken şu anda 82 dolarda bulunuyor. 2 ay önce 32,5 TL olan dolar kuru şu anda 32 lira 27 kuruş oldu. Bu durum benzin ve motorin fiyatlarının düşmesine neden oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bugünkü fiyat indiriminin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası'nda güncel benzin fiyatı 42,56 Türk Lirası

İstanbul Anadolu Yakası'nda güncel motorin litre fiyatı 40,10 Türk Lirası

İstanbul Anadolu Yakası'nda güncel LPG litre fiyatı 20,43 Türk Lirası

İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA FİYATLAR:

İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel benzin fiyatı: 42,65 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel motorin litre fiyatı: 40,17 Türk Lirası

İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel otogaz litre fiyatı 20,97 Türk Lirası,

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da güncel benzin litre fiyatı: 43,54 Türk Lirası

Ankara'da güncel motorin litre fiyatı: 41,09 Türk Lirası

Ankara'da Güncel LPG Litre Fiyatı: 20,87 Türk Lirası

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de güncel benzin litre fiyatı: 43,79 Türk Lirası

İzmir'de güncel motorin litre fiyatı: 41,34 Türk Lirası

İzmir'de güncel LPG litre fiyatı: 20,51 Türk Lirası

Fiyatlar, akaryakıt istasyonunun markasına, yerine ve şehrine göre değişkenlik gösterebilir.

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