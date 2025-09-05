DOLAR
Bessent: Fed'in bağımsızlığını korumak için kapsamlı inceleme çağrısı

Scott Bessent, Fed'in para politikası ve kurum işleyişinin dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemeye tabi tutulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 22:09
Bessent: Fed'in bağımsızlığını korumak için kapsamlı inceleme çağrısı

Bessent'ten Fed için kapsamlı inceleme çağrısı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma uygulamalarının kapsamlı bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini belirtti.

Bessent, The Wall Street Journal için kaleme aldığı yazıda Fed'i hedef alan eleştiriler yöneltti.

Fed'in rolü ve eleştiriler

Bessent, Merkez Bankası'nın dar yasal yetkisinden saparak kendi bağımsızlığını riske attığını savundu ve Fed'in yeni işleyiş modelini fiilen bir 'fonksiyon kazanımı' para politikası deneyi olarak nitelendirdi.

"Standart dışı politikaların aşırı kullanımı, görev alanının genişlemesi ve kurumsal şişkinlik merkez bankasının bağımsızlığını tehdit ediyor. Fed rotasını değiştirmeli."

Bessent, standart araç setinin belirsiz teorik temellerle yönetilmesinin çok karmaşık hale geldiğini, bunun yerine dar bir yetki alanına yönelik basit ve ölçülebilir araçların daha iyi sonuçlar ve bağımsızlığın korunması için en net yol olduğunu savundu.

Ekonomik etkiler ve öneriler

Bessent, Fed'in enflasyon hedefini yerine getirmemesinin sınıfsal ve kuşaklar arası eşitsizlikleri artırdığını; ileriye dönük olarak Fed'in ekonomide yarattığı bozulmaları azaltması gerektiğini vurguladı.

Parasal genişleme gibi olağan dışı politikaların yalnızca gerçek acil durumlarda ve federal hükümetin geri kalanıyla koordineli şekilde kullanılmasının gerektiğini belirtti.

"Para politikası, düzenleme, iletişim, personel ve araştırma dahil olmak üzere tüm kurumun dürüst, bağımsız ve tarafsız bir incelemesi yapılmalı."

Bessent, ABD'nin kısa ve orta vadeli ekonomik zorlukların yanı sıra merkez bankasının uzun vadede bağımsızlığını tehlikeye atan sonuçlarla da karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Fed, geleceğini ve ABD ekonomisinin istikrarını korumak için yalnızca maksimum istihdam, fiyat istikrarı ve ılımlı uzun vadeli faiz oranlarını sağlama görevlerine odaklanan bağımsız bir kurum olarak güvenilirliğini yeniden tesis etmeli."

