Beyaz peynirin kilogramı 139 TL'ye düşüyor! 28 Ocak'a kadar aldınız aldınız

İndirimli fiyatlarla kahvaltılık ürünleri satın almak herkesin hayali haline geldi. Vatandaşlar özellikle uygun fiyata beyaz peynir, kaşar peynir, tost peyniri, sucuk, sosis gibi ürünleri alabileceği marketlerin araştırmasını yapıyor. Tam bu noktada Ampa Gross toptan kazançlı alışverişin adresi kampanyasıyla 19 ocak tarihinde yeni bir indirim kampanyasına imza attı. Kampanya doğrultusunda tam yağlı beyaz peynir, dilimlenmiş tost peyniri, Tahsildaroğlu beyaz peynir ve Cumhuriyet kangal sucuk ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. 28 ocak tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyada, taze güvenilir ve temiz ürünler Anpa Gross ile sizleri bekliyor. İşte kazançlı alışveriş için Ampa Gross'un indirimli şekilde satışa çıkardığı ürünlerin detayları ...

TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR 139, DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 179 TL’DEN SATIŞTA

Uygun fiyatlarla kahvaltılık ürünü satın almak isteyenlere müjdeli haber Ampa Gross'tan verildi. Ampa Gross, kilogram fiyatına birçok ürünü oldukça uygun fiyatlara satışa çıkardı. Taze güvenilir temiz kampanyası adı altında indirimli şekilde satışa çıkardığı bu ürünlerde yok yok! 28 ocak tarihine kadar müşteriler tam yağlı beyaz peynirin kilogramın 139,90 TL'den satın alabilece. Tam yağlı beyaz peynirin yanı sıra Tahsildaroğlu beyaz peynir kilogram 209,90 TL, dilimlenmiş tost peyniri kilogram 179,90 TL'den satışta olacak.





CUMHURİYET SUCUĞUN KİLOGRAMI 569 TL

Eğer kahvaltınızda taze güvenilir ve temiz bir kangal sucuk tüketmek istiyorsanız, muhakkak Anpa Gross'un toptan perakende market satış şubelerine göz göndermelisiniz. 19 ocak tarihinde başlatılmış olan indirimli ürünler kataloğunda yer alan Cumhuriyet kangal sucuğun kilogramı 569,90 TL'den satışta. Sizler de hem uygun hem lezzetli ürünleri Anpa Gross'ta bulabilirsiniz. 28 ocak 2024 tarihine kadar devam edecek bu indirimli fiyatlardan yararlanmayı kesinlikle unutmayın !