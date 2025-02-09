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Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi: 1 Yılda 19 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretildi

Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi, 1 yılda 5.300 hanenin ihtiyacını karşılamak için 19 milyon kilovatsaat elektrik üretti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:52
Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi: 1 Yılda 19 Milyon Kilovatsaat Elektrik Üretildi

Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi ile Enerji Üretimi Rekoru

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi, 1 yıl içerisinde 19 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretmeyi başardı. Bu üretim, 5 bin 300 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamakta.

Türkiye'nin Üçüncü En Büyük Biyogaz Tesisi

Belediyeden yapılan açıklamalara göre, Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi, Türkiye'deki en büyük üçüncü biyogaz tesisi unvanına sahiptir. Tesis, hayvansal atıklardan elde edilen biyogaz ile sürekli olarak elektrik üretiyor.

Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Biyogaz tesisinin kurulu gücü 4,5 megavat olup, çevre dostu ve yenilenebilir enerji üretimini hedefliyor. Bu kapsamda, tesisin elektrik üretiminde kullanılan organik atıklar arasında büyükbaş ve kanatlı hayvan gübresi, şeker pancarı, mısır silajı ve bitkisel atıklar yer alıyor.

Beydeğirmeni Biyogaz Tesisi, hem enerji üretimi hem de çevre koruma açısından önemli bir rol oynamaktadır.

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