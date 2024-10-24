Bilişim Zirvesi'24: Zekaların Ortaklığı Temasıyla Sektörü Bir Araya Getirdi

Bilişim Zirvesi'24, 'Zekaların Ortaklığı' İçin Sektörü Buluşturdu

Bilişim dünyasının güncel meselelerine teknoloji perspektifinden yaklaşan Bilişim Zirvesi, bu yıl 24. kez İstanbul'da gerçekleştirildi. Etkililik, etkinlik ve verimlilik temasıyla düzenlenen zirve, yapay zeka ve insan zekasının birlikte varlığına dikkat çekerek 'zekaların ortaklığı' konusunu ele aldı.

Ömer Fatih Sayan'dan Sert Açıklamalar

Açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik saldırıyı kınayarak, "Eli kanlı hainlere asla boyun eğmeyeceğiz, bunun hesabını en ağır şekilde soracağız," ifadesini kullandı. Bu saldırının, milli teknoloji hamlesinin gücünü hedef aldığını vurgulayan Sayan, bu süreçte ülkenin yerli ve milli üretime verdiği önemin altını çizdi.

Dijitalleşmenin Zorunluluğu

Sayan, dijital dönüşümün artık bir lüks değil, bir zorunluluk olduğunu belirtti. "Geldiğimiz noktada yapay zeka ve büyük veriyi konuşuyoruz. Her sektör gibi bilişim sektörü de yeniliklerle dolu. Başarılı olmanın temel şartı doğru bilgiye sahip olmak ve onu etkin bir şekilde yönetmektir," dedi.

Yapay Zeka ve Duygusal Zeka İlişkisi

Bakan Yardımcısı, yapay zekanın duygusal zekayla birleşmesi gerektiğini belirterek, "Yapay zekanın akıllanması için bilimsel zekanın da bir kurumsal yapı kazanarak ilerlemesi gerekmektedir," diye ekledi.

Emrehan Halıcı'nın Vurguları

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, insan ve yapay zekanın birlikte çalışmasının verimliliği artıracağını ifade etti. Ancak bu gelişmelerin insan tarafından yeterince algılanamadığına dikkat çekerek, her alanda bu dönüşüm sürecine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek: Bilişim Zirvesi'25

İlerleyen yıllarda yapılacak olan Bilişim Zirvesi'25, yapay zeka, siber güvenlik ve bulut çözümleri konularına odaklanacak. BThaber Başkanı Murat Göçe, gelecekteki zirve için "2025 yılının teması 'Trilogy' olarak belirlenecek," dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Gündüz Öğüdücü de siber güvenlik konusuna dair bir sunum gerçekleştirdi.

Bilişim dünyasının bugünü ve geleceğine teknoloji perspektifinden bakan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi İstanbul'da düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, zirvenin açılışında konuştu.

Bilişim dünyasının bugünü ve geleceğine teknoloji perspektifinden bakan ve bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Bilişim Zirvesi İstanbul'da düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, zirvenin açılışında konuştu.