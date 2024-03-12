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Binlerce liranız olduğundan haberiniz yok! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

birikmiş para veya miras sahibi olabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 12.03.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 21:08
Binlerce liranız olduğundan haberiniz yok! e-Devlet'ten hemen kontrol edin

BİNLERCE LİRANIZ DEVLETE KALMIŞ OLABİLİR

Evet yanlış duymadınız.Paranız devlete kalmış olabilir. SGK, e-Devlet ve PTT üzerinden yapılan ve alıcısı tarafından alınmayıp unutulan destek ödemeleri ile bu paraları alabilirsiniz. Peki birikmiş para olup olmadığı nasıl öğrenilir.

para

e-Devlet üzerinden BES ve şahıs ödemeleri unutulmuş olabilir ve birikmiş bir para alabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), son yıllarda sıkça yapılan ve kişiler için kazançlı olan bir sistem. Geleceğini birikim ile kayıt altına almak isteyen bir çok kişi BES sistemine dahil olabiliyor. Ama bazen de bu ödemeler unutulabiliyor. İşte böyle bir durumda ise fark edilmediğinde o paralar uzun bir süre hesabınızda birikebilmektedir. E devlet üzerinden size ait para olup olmadığını da kontrol etme şansınız var. Eğer siz de size para kaldığından şüpheleniyor iseniz e devlet üzerinden bunu kontrol edebilirsiniz.

Unutulan paraların devlete kalması için sizde düzenli olarak kontrol sağlayabilirsiniz. e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama işlemi kolayca yapabilirsiniz.

E-Devlet üzerinden öncelikle “Nüfus Kayıt Örneği” sorgulama hizmetine ‘nüfus aile’ seçeneği üzerinden size miras bırakıp bırakmadığını öğrenmek istediğiniz üst soyunuzun T.C. kimlik numaralarına ulaşmanız gerekmektedir. Kullanıcılar WebTapu sistemine girerek “Mirasçısı olduğum taşınmazlar” sekme sorgulamasında bulunuyor.

Burada, üst soyunuzun T.C. kimlik numarasını girerek size miras kalıp kalmadığını belirtti.

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