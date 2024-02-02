Bir ay değil 18 ay tam destek! Kiracılara 7000 TL kira desteği müjdesi!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ocak ayı başında açıkladığı altı aylık enflasyon rakamı, maaşların yanı sıra devlet ödemelerinin de güncellenmesine temel oluşturuyor. Yaşlılık yardımı, evde bakım ve SED gibi pek çok sosyal desteği modelinde fiyatlar yükselirken, geçtiğimiz günlerde kiracıları sevindirecek önemli bir duyuru yapıldı.

Yetkililer, geçen şubat ayında Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında hızlanan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kira desteği verildiğini, yardım miktarının da yeni döneme göre revize edildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, risk altındaki binalara sağladığı kira desteğinin miktarına ilişkin güncel hesaplamaları paylaştı.

YÜZDE 55 ARTIŞ





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bakanlık tarafından sağlanan kira yardımı dışında kent sakinlerine kira yardımı da sağlıyor. Risk altındaki binalarda yaşayan hak sahiplerine yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıran ve süreç programı sırasında insanların mağdur olmaması için kira yardımı sağlayan yerel yönetim, mevcut finansman tutarlarını kamuoyuyla paylaştı.

İBB yetkilileri, kira yardımı başvurusunun yeni yılın başında değiştiğini ve yüzde 55 oranında artırılması kararı alındığını söyledi. Yetkililer, İstanbul'un depreme daha dayanıklı hale getirilmesi amacıyla kira desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirterek, depremden etkilenenlere 18 ayda 7 bin TL'ye kadar kira desteği ödeneceğini söyledi.

İBB KİRA YARDIMI BAŞVURUSU

İBB tarafından yürütülen çalışmalara göre, yüksek risk grubunda yer alan ve yıkılma riski taşıyan binaların sakinlerine, Risky ve Reserve tarafından yapılacak hızlı incelemenin ardından kira yardımı verilecek. Alan. Söz konusu kira yardımından yararlanmak isteyenlerin başvuruları da tesis üzerinden kabul edilecektir.