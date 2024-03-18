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Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), dar gelirlilere ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yeni bir kampanya başlattı. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, ev sahibi olmayı düşünenler için TOKİ'nin sunduğu avantajlar göz kamaştırıyor. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 18.03.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 10:35
Birikmiş 50 bin TL'si olan Ankara'da ev sahibi olacak! TOKİ 4400 TL taksitle konut satıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan yeni kampanyayla ilgili heyecan verici bir duyuru yaptı. Bakan Özhaseki, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir adım attıklarını belirtti. TOKİ'nin, konut piyasasındaki artıştan etkilenen dar gelirli kesim için özel bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Bakan Özhaseki'nin verdiği bilgilere göre, TOKİ'nin 2024 yılında başlayacak olan bu özel kampanyasıyla, aylık sadece 4400 TL ödeyerek ev sahibi olma şansı sunulacak. Bu kampanya ile ev alma hayali kuran vatandaşlar, yükselen konut fiyatlarına rağmen uygun bir seçenek bulacaklar. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde, ev sahibi olmak isteyenler için bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, 50 bin TL peşinatla başlayan ödeme seçeneklerinin de olduğunu belirtti.

 

TOKİ'DEN AYLIK 4 BİN TL'YE EV SAHİBİ OLMA İMKANI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan yeni kampanyayla ilgili heyecan verici bir duyuru yaptı. Bakan Özhaseki, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma

 

TOKİ'nin ev alma fırsatlarına ilişkin heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin ülke genelinde devam eden 175 bin konut inşaatını ve dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma imkanlarını açıkladı. Bakan Özhaseki'nin verdiği bilgilere göre, TOKİ'nin 165 bin konutu için vatandaşlarımız aylık 2 bin 300 ila 4 bin TL arasında taksitlerle ev sahibi olabilecekler. Özhaseki'nin vurguladığı üzere, bu rakamlar asgari ücretin dörtte birine denk gelmektedir.

Bununla birlikte, TOKİ'nin yeni projeleri kapsamında 10-12 bin arasında konut daha yapılacak. Bu konutlardan bazıları, 8 bin liraya kadar taksit imkanı sunarken, diğerleri 12 bin liraya kadar taksitlerle satılacak. Bakan Özhaseki'nin belirttiği gibi, Türkiye'deki dar gelirli vatandaşlar için asgari ücretin yarısı kadar taksitlerle ev sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Özhaseki, "Biz bunları devam ettireceğiz. Daha çok yapacağız, daha çok vereceğiz. Daha düşük fiyatlarla, daha uzun vadelerle, kiranın bile yarısı gibi fiyatla inşallah ev sahibi yapmaya gayret edeceğiz" diyerek TOKİ'nin gelecekte de benzer fırsatlar sunacağının altını çizdi. 

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