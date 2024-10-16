Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Birleşik Krallık Konut Fiyatları Artışta
Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları, ağustos ayında yıllık bazda %2,8 oranında bir artış gösterdi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, bu yükseliş ile birlikte ortalama konut fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralandı:
- İngiltere: 310 bin sterlin
- Galler: 223 bin sterlin
- İskoçya: 200 bin sterlin
Kira Artışı Dikkat Çekiyor
Birleşik Krallık'ta konut kirası da eylülde yıllık %8,4'lük bir artış göstermiştir. Kira artış oranları, ağustosa göre değişmedi. Detaylar şöyle:
- İngiltere: %8,5 artışla 1336 sterlin
- Galler: %8,3 artışla 760 sterlin
- İskoçya: %7,2 artışla 973 sterlin
Kuzey İrlanda'daki konut kirasına ilişkin en güncel veriler ise temmuz ayında kaydedilmiş olup bu artış %9,5 olarak belirlenmiştir.
Londra Öne Çıkıyor
İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek seviyede olduğu şehir ise Londra olarak kaydedilmiştir. Londra'da konut kirası eylülde yıllık bazda %9,8 oranında artış göstermiştir.