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Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Ağustos ayında Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yüzde 2,8 yükseldi. Kira artışlarında da dikkat çekici rakamlar mevcut.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 12:58
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 12:58
Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor

Birleşik Krallık Konut Fiyatları Artışta

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatları, ağustos ayında yıllık bazda %2,8 oranında bir artış gösterdi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, bu yükseliş ile birlikte ortalama konut fiyatları ise aşağıdaki gibi sıralandı:

  • İngiltere: 310 bin sterlin
  • Galler: 223 bin sterlin
  • İskoçya: 200 bin sterlin

Kira Artışı Dikkat Çekiyor

Birleşik Krallık'ta konut kirası da eylülde yıllık %8,4'lük bir artış göstermiştir. Kira artış oranları, ağustosa göre değişmedi. Detaylar şöyle:

  • İngiltere: %8,5 artışla 1336 sterlin
  • Galler: %8,3 artışla 760 sterlin
  • İskoçya: %7,2 artışla 973 sterlin

Kuzey İrlanda'daki konut kirasına ilişkin en güncel veriler ise temmuz ayında kaydedilmiş olup bu artış %9,5 olarak belirlenmiştir.

Londra Öne Çıkıyor

İngiltere'de kira enflasyonunun en yüksek seviyede olduğu şehir ise Londra olarak kaydedilmiştir. Londra'da konut kirası eylülde yıllık bazda %9,8 oranında artış göstermiştir.

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