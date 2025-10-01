BIST 100 %1,89 Değer Kazanarak 11.220,22'den Kapandı

BIST 100 endeksi günü %1,89 yükselişle 11.220,22 puandan tamamlarken BIST 30, altın, tahvil ve döviz verileri de öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 18:43
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 19,31 puan ve %0,18 azalışla 10.992,82 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.896,41 puanı, en yüksek 11.259,32 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre %1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 270,03 puan ve %2,22 değer kazanarak 12.449,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks %2,32, teknoloji endeksi %1,55, hizmetler endeksi %1,40 ve sanayi endeksi %0,77 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 21'i geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri: Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, ASELSAN, Sasa Polyester.

Altın ve Diğer Değerli Metaller

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 863 dolar seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira oldu.

Tahvil, Döviz ve Ham Petrol

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,04, bileşik getirisi %39,29 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,4839, satışta 41,6502 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,4778, satışta 41,6440 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1728, sterlin/dolar paritesi 1,3476 ve dolar/yen paritesi 147,156 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %0,7 azalışla 65,6 dolardan işlem görüyor.

