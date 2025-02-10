BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değer Kaybı Yaşadı

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içindeki dalgalanmaların ardından 105,80 puan azalarak 9.845,85 puandan kapandı. Endeks, güne 10,41 puan ve yüzde 0,10 artışla 9.962,07 puandan başlamıştı. Gün içerisinde en düşük 9.830,73 puanı ve en yüksek 9.983,21 puanı gören BIST 100, önceki kapanışa göre yüzde 1,06 azalış gösterdi.

Sektörel Analiz

Önceki kapanışına göre mali endeks yüzde 0,71, sanayi endeksi yüzde 0,73, teknoloji endeksi yüzde 3,18 ve hizmetler endeksi yüzde 0,66 değer kaybı yaşadı. Aynı gün BIST 30 endeksi de 152,76 puan ve yüzde 1,38 kayıpla 10.923,65 puandan kapandı.

İşlem Gören Hisseler

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si değer kazanırken, 72'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Koç Holding, Ereğli Demir Çelik ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla altının ons fiyatı 2.908 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artışla 3 milyon 403 bin lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,93, bileşik getirisi ise yüzde 39,16 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan güncel dolar efektif kuru alışta 35,9199 lira, satışta ise 36,0639 lira olarak belirlenmiştir. Önceki kur değerleri ise alışta 35,8804 lira, satışta 36,0242 lira olarak kaydedildi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0320, sterlin/dolar paritesi 1,2380 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde işlem görmekte.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 75,2 dolardan işlem görmektedir.