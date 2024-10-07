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BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi günü değer kaybıyla kapatarak yatırımcıları düşündürdü.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 18:35
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 Endeksi Gün Sonu Analizi

Bugün piyasalarda BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.005,39 en yüksek 9.195,49 puanı görerek günü 9.031,64 puandan %0,85 değer kaybıyla tamamladı. İşlem görülen hisse senetlerinin 41'i yükseliş gösterirken, 58'i geriledi. Önceki kapanışa göre mali endeks %0,41, sanayi endeksi %0,15, hizmetler endeksi %1,14 ve teknoloji endeksi %1,53 değer kaybetti.

Öne Çıkan Hisse Senetleri

BIST 30 endeksi, %1,27 kayıpla 9.998,55 puandan kapanırken, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Gübre Fabrikaları, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.20 itibarıyla 2.645 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,5 azalarak 3 milyon 50 bin liraya düştü.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %37,74, bileşik getirisi ise %41,30 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların güncel efektif kurunu alışta 34,1642 lira, satışta 34,3011 lira olarak belirledi. Ayrıca avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,3080 ve dolar/yen paritesi 148,20 düzeyinde işlem görmekte.

Petrol Fiyatları Yükseldi

Londra Brent tipi ham petrolün varili, %2,6 artışla 79,9 dolardan işlem görmekte.

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