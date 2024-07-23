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BIST 100 Endeksi Gün Sonu Raporu

BIST 100 endeksi günü düşüşle kapattı. Altın ve döviz fiyatları da dalgalandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:34
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Raporu

BIST 100 Endeksi Gün Birincileri ve Kayıpları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 11.039,15 en yüksek ise 11.187,44 puan seviyelerini gördü. Ancak, endeks günü %0,74 düşüşle 11.089,53 puandan tamamladı. Gün başlangıcında 13,23 puanlık bir artış ile 11.185,98 puandan işlem görmeye başlayan endeks, aşağı yönlü hareketini sürdürüyor.

Sektör Performansları

Endeks bileşenleri arasında sanayi endeksi %0,14, mali endeks %0,97 ve hizmetler endeksi %0,72 değer kaybederken, teknoloji endeksi %2,81 değer kazancı ile dikkat çekti. BIST 30 endeksi ise %1 kayıpla 12.055,59 puana geriledi.

Hisse Senedi İşlemleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si değer kazanırken, 51'i değer kaybetti. Piyasalarda en fazla işlem gören hisse senetleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Döviz Hareketliliği

Uluslararası piyasalarda saat 18:25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.406 dolar seviyesinden işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı %2,2 artarak 2 milyon 585 bin liraya yükseldi.

Tahvil ve Bono Piyasası Performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %38,53, bileşik getirisi ise %42,24 seviyelerindedir.

Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,8575 lira, satışta ise 32,9892 lira olarak belirledi. Önceki kur rakamları alışta 32,9210 lira, satışta ise 33,0530 lira olarak kaydedildi.

Uluslararası döviz piyasalarında, avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2910 seviyelerine ulaşırken, dolar/yen paritesi 156,00 düzeyinde işlem görüyor.

Petrol Fiyatlarındaki Değişiklikler

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %1,8 azalışla 80,1 dolardan işlem görmekte.

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