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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda 10.011,27 Puanla Kapandı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 artışla 10.011,27 puandan tamamladı. Altın fiyatları ve döviz kurları da güncel verilerle belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 18:37
BIST 100 Endeksi Gün Sonunda 10.011,27 Puanla Kapandı

BIST 100 Endeksi Günü Artışla Tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.912,43 puanı, en yüksek ise 10.055,86 puanı gördü. Endeks, gün sonunu önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan kapandı.

Endeks, güne 14,96 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.012,62 puandan başladı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 41'i prim yaparken, 57'si geriledi. Günde en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Endekslerde Değişimler

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,23 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 28,06 puan ve yüzde 0,26 kazançla 10.961,15 puandan kapandı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Gün içerisinde altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda 2.641 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 10 bin lira oldu.

Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugün efektif kurunu alışta 34,8975 lira, satta 35,0373 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,8740 lira, satışta 35,0138 lira seviyesindeydi.

Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 153,40 düzeyindeyken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,6 azalışla 72,4 dolar seviyesinden işlem gördü.

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