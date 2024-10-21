BIST 100 Endeksi Gün Sonunda 8.654,39 Puanda Kapatıldı

Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi, gün içinde 8.642,18 ile 8.807,85 puanı gördükten sonra, önceki kapanışa göre %1,58 değer kaybederek 8.654,39 puandan kapandı.

Günün Hisse Performansı

Endeks, güne 4,70 puan ve %0,05 artışla 8.798,31 puandan başladı. Ancak gün içerisinde 25 hisse prim yaparken, 75 hisse geriledi. Türkiye’nin önde gelen hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik en yoğun işlem görenler oldu.

Mali Endekslerde Düşüş

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 183,17 puan ve %1,88 kayıpla 9.583,82 puandan gün sonunu gördü. Mali endeks %2,30, hizmetler endeksi %0,89, sanayi endeksi %1,02 ve teknoloji endeksi %1,98 değer kaybetti.

Altın ve Dolar Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının ons fiyatı 2.720 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre %1 artarak 3.132.000 lira seviyesine ulaştı.

Döviz Kurları Güncel Durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların efektif kurunu alışta 34,1549 lira, satışta 34,2917 lira olarak belirledi. Ayrıca, avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2990 ve dolar/yen paritesi 150,20 düzeyinde seyrediyor.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,9 artışla 73,5 dolardan işlem görüyor.