BIST 100 Endeksi Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 9.801,02 puanı, en yüksek 9.962,68 puanı gördükten sonra, günü 109,50 puan artarak 9.951,65 puandan kapadı. Önceki kapanışa göre yüzde 1,11 değer kazanarak bu seviyeyi elde etti.

BIST 100 endeksi, güne ise 2,64 puan ve yüzde 0,03 azalışla 9.839,51 puandan başladı. Mali endeks yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 1,46, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve hizmetler endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 120,86 puan ve %1,10 artışla 10.076,41 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaparken, 19'u geriledi. Günün en çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Koç Holding ve Türkiye İş Bankası (C) yer aldı.

Altın ve Döviz Fiyatlarındaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.30 itibarıyla 2.883 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselerek 3 milyon 340 bin lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasası'nda, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin değerlerinde basit getirisi yüzde 35,65, bileşik getirisi yüzde 38,83 seviyesine ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kuru alışta 35,8804 lira, satışta 36,0242 lira olarak açıkladı; önceki değerleri alışta 35,8081 lira, satışta 35,9516 liraydı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0370, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 151,60 düzeyinde seyretmekte. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 74,7 dolardan işlem görüyor.