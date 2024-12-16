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BİST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,26 Değer Kaybıyla Tamamladı

BİST 100 Endeksi, gün içinde en düşük 9.997,66 puanı görerek yüzde 1,26 değer kaybıyla kapandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:46
BİST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,26 Değer Kaybıyla Tamamladı

BİST 100 Endeksi, Gün Sonu Durumu

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, günü 127,80 puan azalarak 9.997,66 puan seviyesinden kapandı. Endeks, güne 21,15 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puandan başlamıştı.

Gün içerisinde en düşük 9.997,66 puanı gören BİST 100, en yüksek 10.157,77 puanı gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 1,26 azalışla kapandı. Aynı dönemde mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,89, teknoloji endeksi yüzde 1,04 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti.

BİST 30 Endeksi ve Hisse Senetleri

BİST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 166,67 puan ve yüzde 1,50 kayıpla 10.933,09 puandan kapandı. BİST 100 endeksine dahil hisse senetlerinin 27'si prim yaptı, 69'u ise geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Garanti BBVA, gün boyunca en çok işlem gören hisseler oldu.

Altın Piyasası ve Dış Piyasalar

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2 bin 651 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 23 bin lira olmuştur.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,62, bileşik getirisi ise yüzde 43,55 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,8740 lira, satışta 35,0138 lira olarak açıkladı. Daha önceki efektif kur alışta 34,8377 lira, satışta 34,9773 lira şeklindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 154,40 düzeyinde seyretmektedir. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 74 dolar seviyesinden işlem görmektedir.

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