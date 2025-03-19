BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 8,72 Değer Kaybıyla Kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 9.860,29 puandan kapatarak yüzde 8,72 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:39
BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 8,72 Değer Kaybıyla Kapattı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 941,94 puan azalarak 9.860,29 puan ile kapanış yaptı. Güne 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puan seviyesinden başlayan endeks, gün içinde en düşük 9.806,52 puanı, en yüksek 10.378,14 puanı gördü.

Mali Endeksler Değer Kaybetti

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 9,04, hizmetler endeksi yüzde 8,60, sanayi endeksi yüzde 7,83 ve teknoloji endeksi yüzde 9,04 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 1068,34 puan ve yüzde 8,90 kayıpla 10.940,26 puan seviyesinden kapandı.

Hisse Senetlerinde Düşüş

BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi değer kaybederken, değer kazanan hisse bulunmuyor. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Koç Holding ile BİM Birleşik Mağazalar yer aldı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla altının ons fiyatı 3.031 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu.

Tahvil ve Bono Piyasasında Getiri Oranları

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 37,93, bileşik getirisi ise yüzde 41,53 seviyesinde gerçekleşti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9573 lira, satışta 38,1094 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 36,5666 lira, satışta 36,7131 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1 artışla 70,7 dolardan işlem görmektedir.

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