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BIST 100 Endeksi Kapanış Verileri: Yüzde 0,53 Değer Kaybı

BIST 100 endeksi, gün sonunda 9.777,46 puandan kapandı ve yüzde 0,53 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:48
BIST 100 Endeksi Kapanış Verileri: Yüzde 0,53 Değer Kaybı

Piyasalarda Gün Sonu Raporu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 9.696,01, en yüksek 9.820,48 puanı gördükten sonra, günü %0,53 değer kaybıyla 9.777,46 puandan tamamladı.

Gün İçi Performans

BIST 100 endeksi, güne 14,50 puan ve %0,15 düşüşle 9.814,69 puandan başladı. Seans boyunca 65 hisse prim yaparken, 33 hisse değer kaybetti. En Çok İşlem Gören Hisseler:

  • Ereğli Demir Çelik
  • Türk Hava Yolları
  • BİM Birleşik Mağazalar
  • Tüpraş
  • Türkiye İş Bankası (C)

Mali Endekslerin Durumu

Önceki kapanışa göre mali endeks %0,18 değer kazanırken, sanayi endeksi %0,41, hizmetler endeksi %1,00 ve teknoloji endeksi %0,08 düşüş yaşadı. Ayrıca, BIST 30 endeksi 88,31 puan kayıpla 10.887,68 puandan kapandı.

Altın ve Döviz Piyasası

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.651 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise %0,3'lük artışla 3 milyon 50 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolardaki efektif kurunu alışta 34,0662 lira, satışta 34,2027 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 34,0743 lira, satışta 34,2108 lira olarak kaydedilmişti.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Uluslararası döviz piyasalarında avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 142,90 seviyelerinde işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili %0,2 artışla 71,1 dolardan işlemde.

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