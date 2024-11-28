BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle İlk Yarıyı Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yatay bir seyirle tamamladı. Endeks, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,84 puan ve %0,04 azalışla 9.635,96 puana gerilerken, toplam işlem hacmi 34,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi %0,30, holding endeksi ise %0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıranlar ise bilişim (%0,82) olurken, en çok gerileyen sektör ise turizm (%1,66) olarak kaydedildi.

Küresel piyasalar, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına karşı alacağı koruyucu önlemlere dair gelen haberler ve önceki gün açıklanan makroekonomik verilerle yön arayışına devam ediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ve haftalık para ile banka istatistiklerinin izleneceğini belirtirken, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceği ifade ediliyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.500 ve 9.450 seviyeleri destek, 9.700 ve 9.800 puanları ise direnç seviyeleri olarak belirlenmiş durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.