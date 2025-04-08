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BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı: Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi gün sonunu %0,74 kazançla 9.477,14 puandan kapattı. Altın ons fiyatı 3,007 dolara geriledi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 18:50
BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapatıldı: Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kazanarak 9.477,14 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.412,10, en yüksek 9.562,24 puanı gören endeks, güne 146,08 puan ve yüzde 1,55 artışla 9.553,24 puandan başladı.

BIST 30 Endeksi ve Sektörel Gelişmeler

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 64,99 puan ve yüzde 0,63 kazançla 10.329,10 puandan kapanış yaptı. Ayrıca, mali endeks yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 0,92 ve teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 71'i prim yaparken, 27'si geriledi. İşlem gören hisseler arasında Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Tekfen Holding ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem görenler oldu.

Altın Fiyatları ve Dış Piyasalardaki Gelişmeler

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı, 3.007 dolar seviyesinden işlem görmektedir. Borsa İstanbul Altın Piyasası'ndaki standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3 milyon 765 bin 999,5 lira olmuştur.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,71, bileşik getirisi ise yüzde 47,27 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Döviz Kurları ve Petrol Fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9035, satışta 38,0554 lira olarak açıklamıştır. TCMB, önceki efektif kurunu ise alışta 37,9065, satışta 38,0584 lira olarak belirlemiştir.

Uluslararası piyasalarda öne çıkan döviz pariteleri şu şekildedir: avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 147,00. Ayrıca, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 azalışla 63,8 dolardan işlem görmektedir.

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