BIST 100 Geriledi: Altın ve Döviz Yatırımcıyı Sevindirdi

Bu hafta BIST 100 yüzde 3,33 değer kaybederken, altın ve döviz yatırımcısına kazandırdı. Katılımevim en çok prim yapan hisse oldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:01
BIST 100 Geriledi: Altın ve Döviz Yatırımcıyı Sevindirdi

Haftalık Piyasa Özeti

Bu hafta yatırım araçları arasında altın ve döviz kazandırırken, borsa yatırımcısına kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta genelinde düşüş kaydederek yatırımcıların dikkatini çekti.

Borsa İstanbul ve endeksler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördü.

Sektör endeksleri

Aynı dönemde sektör endekslerinde de düşüşler gözlendi: Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,4 düşüşle 13.889,84 puan, sanayi endeksi yüzde 3,76 azalışla 13.654,54 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,95 kayıpla 10.464,80 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,07 düşüşle 23.885,55 puan oldu.

En çok prim ve değer kaybeden hisseler

BIST 100 bünyesindeki hisseler arasında bu hafta en çok prim yapan şirket Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu; hisse yüzde 14,67 yükseldi. Onu Işıklar Enerji Yapı Holding AŞ (% 12,67) ve Tofaş (% 6,84) izledi. En çok değer kaybedenler ise Destek Finans Faktoring (% 40,84), 1000 Yatırımlar Holding AŞ (% 20,15) ve Sasa Polyester (% 18,74) oldu.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip şirketler sırasıyla: ASELSAN (792 milyar 984 milyon lira), Garanti BBVA (579 milyar 180 milyon lira) ve Türk Hava Yolları (433 milyar 320 milyon lira).

Altın ve döviz fiyatları

24 ayar külçe altının gram fiyatı hafta boyunca yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,11 artışla 41,3680 lira, avronun satış fiyatı yatay seyirle 48,5110 lira olarak kaydedildi. Geçen hafta 55,9390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,3 kazançla 56,1070 lira seviyesine yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 artışla 21,9170 lira seviyesinden alıcı buldu.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi İşaretli: Hasat ve Kışa Hazırlık Sürüyor
2
Batı Akdeniz'de hububat ihracatı yüzde 136,65 arttı
3
Demirci halıları dünya pazarında: Manisa'nın el dokuma geleneği Çin ve ABD'de rağbet görüyor
4
Boeing'in Türkiye'den tedariki 2 milyar doları aştı
5
10. Türksat Model Uydu Yarışması'nda Şampiyonlar Belli Oldu
6
Türk Haritacılar, Antarktika'da Piri Reis'in İzinde Bilimsel Keşifler Yapıyor
7
ABD'nin Bütçe Açığı 2025'te 1,87 Trilyon Dolara Düşecek

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği