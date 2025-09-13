BIST 100 Geriledi: Altın ve Döviz Yatırımcıyı Sevindirdi

Haftalık Piyasa Özeti

Bu hafta yatırım araçları arasında altın ve döviz kazandırırken, borsa yatırımcısına kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta genelinde düşüş kaydederek yatırımcıların dikkatini çekti.

Borsa İstanbul ve endeksler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,33 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 10.265,70 puanı ve en yüksek 10.735,22 puanı gördü.

Sektör endeksleri

Aynı dönemde sektör endekslerinde de düşüşler gözlendi: Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,4 düşüşle 13.889,84 puan, sanayi endeksi yüzde 3,76 azalışla 13.654,54 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,95 kayıpla 10.464,80 puan ve teknoloji endeksi yüzde 2,07 düşüşle 23.885,55 puan oldu.

En çok prim ve değer kaybeden hisseler

BIST 100 bünyesindeki hisseler arasında bu hafta en çok prim yapan şirket Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu; hisse yüzde 14,67 yükseldi. Onu Işıklar Enerji Yapı Holding AŞ (% 12,67) ve Tofaş (% 6,84) izledi. En çok değer kaybedenler ise Destek Finans Faktoring (% 40,84), 1000 Yatırımlar Holding AŞ (% 20,15) ve Sasa Polyester (% 18,74) oldu.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip şirketler sırasıyla: ASELSAN (792 milyar 984 milyon lira), Garanti BBVA (579 milyar 180 milyon lira) ve Türk Hava Yolları (433 milyar 320 milyon lira).

Altın ve döviz fiyatları

24 ayar külçe altının gram fiyatı hafta boyunca yüzde 1,85 artışla 4 bin 857,1 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 1,84 yükselişle 32 bin 793 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,11 artışla 41,3680 lira, avronun satış fiyatı yatay seyirle 48,5110 lira olarak kaydedildi. Geçen hafta 55,9390 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,3 kazançla 56,1070 lira seviyesine yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,3 artışla 21,9170 lira seviyesinden alıcı buldu.

(Sürecek)