BIST 100 Gün Ortası: 10.820,02'ye Yükseldi — Dolar 41,7150, Avro 48,4740

BIST 100 Gün Ortası: Endeks 10.820,02 Puana Çıktı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.820,02 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 5,90 puan artış gösterdi.

Endeksin Seansı ve Sektörlerde Görünüm

Endeks dün 10.814,11 puandan kapanmış, güne ise 10.787,48 puandan başlamıştı. Günün ilk yarısında en düşük 10.756,34 puanı, en yüksek ise 10.907,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sektörlerde ise hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 gerilerken; mali endeks yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Endekse dahil hisselerden 51'i yükseldi, 46'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve Pegasus Hava Taşımacılığı yer aldı.

Tahvil, Bono ve Uluslararası Piyasalar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,70, bileşik getirisi yüzde 40,07 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 152,9 düzeyinde bulunuyor.

Döviz ve Emtia Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7150 lira ve avro 48,4740 lira seviyesinden satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 49,54 dolar ile yüzde 1,6 artıda, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 yükselişle 66 dolardan işlem görüyor.