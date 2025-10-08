BIST 100 Gün Ortası: 10.820,02'ye Yükseldi — Dolar 41,7150, Avro 48,4740

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 10.820,02'ye yükseldi; dolar 41,7150, avro 48,4740, altının onsu 4 bin 49,54 dolar.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:29
BIST 100 Gün Ortası: 10.820,02'ye Yükseldi — Dolar 41,7150, Avro 48,4740

BIST 100 Gün Ortası: Endeks 10.820,02 Puana Çıktı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 değer kazanarak 10.820,02 puana yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 5,90 puan artış gösterdi.

Endeksin Seansı ve Sektörlerde Görünüm

Endeks dün 10.814,11 puandan kapanmış, güne ise 10.787,48 puandan başlamıştı. Günün ilk yarısında en düşük 10.756,34 puanı, en yüksek ise 10.907,31 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sektörlerde ise hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 gerilerken; mali endeks yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Endekse dahil hisselerden 51'i yükseldi, 46'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında BİM Birleşik Mağazalar, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Halkbank ve Pegasus Hava Taşımacılığı yer aldı.

Tahvil, Bono ve Uluslararası Piyasalar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,70, bileşik getirisi yüzde 40,07 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 152,9 düzeyinde bulunuyor.

Döviz ve Emtia Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,7150 lira ve avro 48,4740 lira seviyesinden satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4 bin 49,54 dolar ile yüzde 1,6 artıda, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 yükselişle 66 dolardan işlem görüyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İkinci el fiyatına sıfır otomobiller! Yeni bir otomobil hayali kuranlar bu modellere koşacak
2
AB'den Yeni Yapay Zeka Stratejisi: Sanayi ve Kamu Hizmetlerinde Hızlandırma
3
ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB 'Türkiye 100' Listesindeki 24 Ankara Firmasıyla Buluştu
4
AgroGreen Bursa Tarım Fuarı TÜYAP'ta Açıldı
5
BIST 100 Gün Ortası: 10.820,02'ye Yükseldi — Dolar 41,7150, Avro 48,4740
6
İstanbul'da Malezya Palm Yağı Forumu: Türkiye, 1,1 Milyon Tonla 5. Büyük Pazar
7
BIST 100 İlk Yarıda Yükseldi: 10.820,02 Puana Çıktı

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak