BIST 100 Gün Ortası: Dolar 41,1530, Avro 48,0390, Endeks 11.370,89

Piyasalarda Gün Ortası Özeti

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da dengeli bir seyir izlenirken döviz ve emtia fiyatları yatırımcıların odağında kaldı.

BIST 100 ve Endeks Hareketleri

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.370,89 puana yükselerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,12 puan ve %0,02 artış kaydetti. Endeks dün 11.368,78 puandan kapanmış, güne ise 11.388,31 puanla başlamıştı.

Günün ilk yarısında endeksin gördüğü en düşük seviye 11.332,68, en yüksek seviye ise 11.405,54 puan olarak gerçekleşti.

Sektörel olarak teknoloji endeksi %0,37, mali endeks %0,18 yükselirken sanayi endeksi %0,11 ve hizmetler endeksi %0,43 değer kaybetti. Endekse dahil hisselerden 46 hisse yükselirken 53 hisse geriledi.

En çok işlem gören hisseler arasında Sasa Polyester, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Borusan Boru Sanayi yer aldı.

Döviz, Emtia ve Uluslararası Piyasalar

İstanbul serbest piyasada döviz kurlarında saat 13.00 itibarıyla satış fiyatları dolar 41,1530 lira ve avro 48,0390 lira olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla pariteler şu seviyelerdeydi: avro/dolar 1,1670, sterlin/dolar 1,3460 ve dolar/yen 147,1.

Altının onsu uluslararası piyasalarda 3 bin 408 dolar seviyesinden (%0,3 düşüş) işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili 67,5 dolardan (%0,2 azalış) alıcı buldu.

Tahvil Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi %35,76 ve bileşik getirisi %38,96 seviyesinde kaydedildi.