BIST 100 Gün Ortası: Dolar 41,3880 TL, Avro 48,7790 TL

BIST 100 Gün Ortası: Piyasalar İlk Yarıda Pozitif Seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında güçlü bir yükseliş kaydederek yatırımcıların dikkatini çekti. Endeks, önceki kapanışa göre belirgin bir artışla işlem gördü.

Piyasa Performansı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %2,07 değer kazanarak 11.527,79 puana yükseldi. Cuma günü 11.294,48 puandan kapanan endeks, güne 11.533,23 puanla başlamıştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks önceki kapanışa göre 233,31 puan artışla 11.527,79 puanı gördü. Günün ilk yarısındaki en düşük seviye 11.452,91, en yüksek seviye ise 11.538,26 puan olarak kaydedildi.

Sektör ve Hisse Dağılımı

Günün ilk yarısında sektörel bazda performanslar şöyle gerçekleşti: sanayi endeksi %1,7, teknoloji endeksi %3,5, mali endeks %1,6 ve hizmetler endeksi %1,4 artış gösterdi.

BIST 100 kapsamındaki hisselerden 90 tanesi yükselirken, 9 hisse düştü ve 1 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler arasında ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Akbank yer aldı.

Tahvil, Döviz ve Emtia Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli gösterge tahvilin saat 13.00 itibarıyla valörlü işlemlerinin basit getirisi %36,29, bileşik getirisi %39,58 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul serbest piyasada döviz alış ve satış fiyatları şu şekilde: dolar 41,3880 TL ve avro 48,7790 TL olarak işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla pariteler: avro/dolar 1,1780, sterlin/dolar 1,3500 ve dolar/yen 147,9 düzeyinde bulundu.

Emtia tarafında ise uluslararası piyasalarda altının onsu 3.724 $ seviyesinde (yüzde 1,1 artış) ve Londra Brent tipi ham petrolün varili 66 $ (yüzde 0,2 azalış) seviyesinden işlem görüyor.