BIST 100 Gün Ortası: Dolar 41,4660, Avro 48,8330 — Endeks Hafif Yükseldi

BIST 100 gün ortası: Endeks hafif yükselişte

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre sınırlı yükseliş kaydederek yatırımcıların gündeminde temkinli bir seyir izledi.

Piyasa verileri

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 artışla 11.371,95 puana çıktı. Endeks, önceki kapanış olan 11.366,93 seviyesinden güne 75,49 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre artış 5,02 puan olarak kaydedildi.

Günün ilk yarısında endeksin en düşük 11.367,79, en yüksek ise 11.470,15 puanı gördüğü bildirildi.

Sektör bazında günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,01 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,12 ve sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Endekse dahil hisselerden 35 hisse yükselirken, 60 hisse değer kaybetti, 5 hisse ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler sırasıyla Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Akbank ve Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Sabit getirili kıymetler ve döviz

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3450 ve dolar/yen paritesi 148,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4660 liradan, avro 48,8330 liradan satılıyor.

Emtia fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,6 artışla 3.757 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 68,2 dolardan işlem görüyor.