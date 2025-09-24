BIST 100 Gün Ortası: Dolar 41,4660, Avro 48,8410, Altın Ons 3.768$

BIST 100 Gün Ortası: Piyasalar İlk Yarıyı Ekside Kapattı

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kaybederek 11.291,31 puana geriledi. Endeks, önceki kapanış olan 11.331,75 seviyesinden sonra güne 22,84 puan ve yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başlamıştı.

İşlem Detayları

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 40,43 puan azalarak 11.291,31 puana indi. Günün ilk yarısında en düşük 11.133,23 puanı ve en yüksek 11.367,76 puanı gördü.

Sektör bazında günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,3, teknoloji endeksi yüzde 0,1, hizmetler endeksi yüzde 0,7 ve sanayi endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Endekse dahil hisselerden 28'i yükselirken 68'i düştü, 4'ü yatay seyretti.

En çok işlem gören hisse senetleri: Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Batıçim Batı Anadolu Çimento ve İş Bankası (C).

Döviz ve Emtia Piyasaları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4660 liradan, avro 48,8410 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar 1,1770, sterlin/dolar 1,3480 ve dolar/yen 148,3 düzeyinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 3.768 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 67,3 dolardan işlem görüyor.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,48, bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.