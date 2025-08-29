BIST 100 Güne Yükselişle Başladı — Borsa İstanbul 11.388,31'de

BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 yükselişle 11.388,31 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 19,54 puan artışla 11.388,31 puana çıktı.

Sektörlerde tablo

Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,54 ile metal eşya makina olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,80 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel ve yurt içi veri gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırdı. Ülkede bugün açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor. Yurt içi piyasalar da alış ağırlıklı bir seyirle güne başladı.

SPK kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), dün yayımlanan haftalık bülteninde Dof Robotik Sanayi AŞ'nin ilk halka arzını onayladı. Kurul bu kararıyla şubattan bu yana ilk şirket halka arzına onay verdi.

Analist görüşleri ve teknik seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin; yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç; 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğu kaydedildi.