BIST 100 Günü %1,54 Artışla 11.468,07 Puandan Kapattı

BIST 100 endeksi yüzde 1,54 yükselerek 11.468,07 puandan kapandı; işlem hacmi 165,2 milyar TL, madencilik sektörü yüzde 4,93 ile en fazla prim yaptı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:37
BIST 100 Günü %1,54 Artışla 11.468,07 Puandan Kapattı

BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı

Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi, günü %1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamladı.

Piyasa Verileri

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 173,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 165,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,93 ile madencilik, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Gün İçi Gelişmeler

BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin haber akışıyla güne pozitif başladı. Gün içinde en yüksek 11.540,66 puanı gören endeks, genele yayılan alımlarla günü pozitif seyirde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Trump ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu" kaydetti.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin; yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ayrıca ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve cari denge verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Günü %1,54 Artışla 11.468,07 Puandan Kapattı
2
Cevdet Yılmaz: TOBB Türkiye 100'de Büyüme, İhracat ve Enflasyon Hedefleri
3
Lufthansa iştiraklerini konsolide ediyor: IT ve ağ yönetimi Ana Grup’a (Ocak 2026)
4
BIST 100 Günü Yükselişle Kapattı: 10.828,93 Puana Çıktı
5
Küresel Piyasalar Karışık: ABD İstihdam Verileri ve Fed Beklentileri
6
Batman'da 100 Arıcıya Parazitlerle Mücadele İçin Oksalik Asit Makinesi Desteği
7
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim: İthal Kömür Önde

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta