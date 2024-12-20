DOLAR
35,19 -0,26%
EURO
36,74 -0,8%
ALTIN
2.969,24 -1,23%
BITCOIN
3.429.470,06 -0,76%

BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Satış Baskısı Sürekli

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan kapandı. Analistler, satış baskısını artıran etkenleri değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 18:26
BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Satış Baskısı Sürekli

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,42 Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 40,62 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 74,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve Holding Endekslerindeki Durum

Bankacılık endeksi %0,53 değer kaybederken, holding endeksi ise yatay seyretti. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yıl faiz indirimlerindeki temkinli yaklaşımının satış baskısını artırdığına dikkat çekiyor.

Gelecek Veriler Piyasalarda Belirleyici Olacak

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ile reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının odak noktası olacağı belirtiliyor. Yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve inşaat izinleri, Çin'de sanayi karları gibi öne çıkan verilerin takip edileceği aktarılıyor.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek %48,50'ye çekmesini bekliyor. 2025 yıl sonu için ise politika faizi beklentileri ortalaması %29,50 olarak öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çiftçilere 331,2 Milyon Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapılacak
2
Starbucks Çalışanları Üç Şehirde Grev Başlatıyor
3
Haftalık Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri Düşüşte, Dolar Yükseldi
4
Trump Avrupa Birliği'ni Tarifelerle Tehdit Etti
5
ABD'de Tüketici Güveni 8 Ayın Zirvesinde
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonu Değer Kaybetti
7
BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Satış Baskısı Sürekli

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor