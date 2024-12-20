BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı: Piyasalarda Satış Baskısı Sürekli

BIST 100 Endeksi Yüzde 0,42 Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.724,50 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 40,62 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi ise 74,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve Holding Endekslerindeki Durum

Bankacılık endeksi %0,53 değer kaybederken, holding endeksi ise yatay seyretti. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın gelecek yıl faiz indirimlerindeki temkinli yaklaşımının satış baskısını artırdığına dikkat çekiyor.

Gelecek Veriler Piyasalarda Belirleyici Olacak

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı ile reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının odak noktası olacağı belirtiliyor. Yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve inşaat izinleri, Çin'de sanayi karları gibi öne çıkan verilerin takip edileceği aktarılıyor.

Teknik Analiz ve Beklentiler

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 seviyelerinin destek, 9.800 ve 10.000 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek %48,50'ye çekmesini bekliyor. 2025 yıl sonu için ise politika faizi beklentileri ortalaması %29,50 olarak öngörülüyor.