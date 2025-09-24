BIST 100 İlk Yarıda Geriledi: Borsa İstanbul 11.291,31'e Düştü

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,36 düşüşle 11.291,31'e geriledi; hacim 82,1 milyar lira, bankacılık ve holding endeksleri değer kaybetti.

Günün ilk yarısında piyasa görünümü

Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,43 puan ve yüzde 0,36 azalışla 11.291,31 puan seviyesine geriledi.

İşlem hacmi ve sektör hareketleri

Toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 0,71, holding endeksi ise yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 2,79 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görülürken, en çok düşüş yüzde 1,86 ile inşaat sektöründe gerçekleşti.

Küresel ve makro etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadele ve parasal gevşeme sürecine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel olarak negatif yönlü hareket etti.

Ek göstergeler ve teknik seviyeler

Yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 0,4 puan azalarak 100,2 seviyesine gerilerken, imalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı eylülde geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de yeni konut satışları, mortgage başvuruları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

