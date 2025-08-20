DOLAR
40,92 -0,05%
EURO
47,7 0,01%
ALTIN
4.375,65 -0,08%
BITCOIN
4.651.042,76 -0,17%

BIST 100, İlk Yarıda Yüzde 0,92 Artışla 11.063,03 Puanda

BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,92 yükselerek 11.063,03 puana çıktı; işlem hacmi 63,4 milyar lira, sigorta önde, elektrik geride.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:16
BIST 100, İlk Yarıda Yüzde 0,92 Artışla 11.063,03 Puanda

BIST 100, İlk Yarıda Yüzde 0,92 Artışla 11.063,03 Puanda

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazanarak 11.063,03 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 101,01 puan ve yüzde 0,92 artışla 11.063,03 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 63,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,15 ile sigorta, en çok düşen ise yüzde 0,42 ile elektrik oldu.

Küresel Etkenler ve Veriler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı konuşma ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)'nin yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle BIST 100, genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını 11.000 seviyesinin üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,46 yükseldi.

Takip Edilecekler ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında ABD'de FOMC toplantı tutanakları ve haftalık mortgage başvuruları'nın takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan direnç, 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek konumunda görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bolat: 13,8 milyon ton lisanslı depolama, Ürün İhtisas Borsası 316 milyar TL
2
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 11.063,03 — Dolar 40,9280, Avro 47,6980
3
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
4
BIST 100, İlk Yarıda Yüzde 0,92 Artışla 11.063,03 Puanda
5
Yılmaz: Azerbaycan Gazı Türkiye Üzerinden Suriye'yi Aydınlatacak — Cep Kitapları Tanıtımı
6
İKMİB Öncülüğünde Türk Sağlık Heyeti Şili'de: 10 Firma, 120+ Görüşme
7
AB'de Orman Yangınları: Son 2 Haftada Yılın Toplamından Fazla Alan Yandı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek