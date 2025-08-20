BIST 100, İlk Yarıda Yüzde 0,92 Artışla 11.063,03 Puanda

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,92 değer kazanarak 11.063,03 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 101,01 puan ve yüzde 0,92 artışla 11.063,03 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 63,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,15 ile sigorta, en çok düşen ise yüzde 0,42 ile elektrik oldu.

Küresel Etkenler ve Veriler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda yapacağı konuşma ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)'nin yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu gelişmelerin etkisiyle BIST 100, genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını 11.000 seviyesinin üzerinde pozitif bir seyirle tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,46 yükseldi.

Takip Edilecekler ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında ABD'de FOMC toplantı tutanakları ve haftalık mortgage başvuruları'nın takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puan direnç, 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek konumunda görülüyor.