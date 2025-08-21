BIST 100 İlk Yarıda yüzde 1,33 Artışla 11.282,99'a Yükseldi

Piyasa Özeti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında güçlü bir görünüm sergileyerek yüzde 1,33 değer kazanıp 11.282,99 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 148,26 puan artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 67,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektör ve Endeks Hareketleri

Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi ise yüzde 1 değer kazandı. Sektör endekslerinin tamamı pozitif seyir izlerken en çok kazanan sektör yüzde 6,6 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, genele yayılan alımların etkisiyle 11.301,84 seviyesini görerek rekor tazeledi; ardından gelen kar satışlarıyla birlikte günün ilk yarısını pozitif kapattı.

Analistler Ne Diyor?

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan değerlendirmelerde BIST 100 için 11.350 ve 11.450 puanın direnç; 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu vurgulanıyor.