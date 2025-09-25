BIST 100 İlk Yarısında Yükseldi: 11.371,95 puan

BIST 100, günün ilk yarısında %0,04 yükselerek 11.371,95 puana çıktı. İşlem hacmi 55,3 milyar lira; Fed belirsizliği ve Erdoğan-Trump görüşmesi yatırımcıların odağında.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:23
BIST 100 İlk Yarısında Yükseldi: 11.371,95 puan

BIST 100 İlk Yarısında Hafif Yükseliş Kaydetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında değer kazanarak yatırımcıların dikkatini çekti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre sınırlı bir artış gösterdi.

İlk yarı verileri

Günün ilk yarısında 5,02 puan ve yüzde 0,04 yükselişle 11.371,95 puan seviyesine gelen BIST 100'de toplam işlem hacmi 55,3 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektörel hareketler

Bankacılık endeksi %0,82 düşüş gösterirken, holding endeksi %0,07 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 5,25 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,76 ile bilişim oldu.

Piyasa gündemi ve beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirim sürecine dair belirsizlikler sürüyor; buna karşın BIST 100 ilk yarıda değer kazandı. Yurt içinde açıklanan verilerde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için %22,25'e (0,59 puan azalış), reel sektör için %36,80'e (0,90 puan azalış) ve hane halkı için %52,99'a (1,08 puan azalış) geriledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi yatırımcıların odağında olacak.

Teknik seviyeler

Analistler teknik açıdan BIST 100 için 11.500 ve 11.600 puan seviyelerini direnç, 11.300 ve 11.200 puan seviyelerini ise destek konumunda izliyor.

Spot doğal gaz fiyatları: Referans 1000 m³ = 14 bin 400 lira 80 kuruş
Spot Elektrik Fiyatları: Yarına En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 202,87 lira
MKK ile Caja de Valores Arasında Mutabakat Zaptı
Gaziantep'te E-İhracat Zirvesi: GAİB, Dijital Dönüşümü Vurguladı
Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi
Avro Bölgesi'nde Düşük Faizler Banka Kredilerini Artırıyor: Şirket Kredileri Ağustosta %3 Arttı
Uraloğlu: Türk Deniz Ticaret Filomuz Dünya'da İlk 10'da

