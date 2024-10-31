BIST 100 Şirketlerinin Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Finansal Riskler Üzerindeki Etkisi

BIST 100 Şirketleri İçin Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi altındaki şirketler, finansal risklerin artmasıyla birlikte enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneliyor.

SEFiA’nın Raporu

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFiA), fosil yakıtlardan çıkış eğilimini ve bunun Türkiye sermaye piyasalarına etkisini inceleyen "Atıl Varlık Riski ve Fosil Yakıt Yatırımlarından Çekilme Eğilimi: BIST 100 Örneği" başlıklı raporunu yayımladı. Bu raporda, büyük varlık yönetim şirketlerinin fosil yakıt yatırımlarını azaltmalarının, küresel finans piyasalarında dikkat çeken bir eğilim haline geldiği vurgulanıyor.

Karbon Riski Hesaplamaları

BIST 100 endeksinin karbon riski oranı %11,3 olarak belirlenmiştir. Fosil yatırımlarının doğrudan etkisi, 7,3 puanla hesaplanırken, hem fosil hem de yenilenebilir enerji yatırımı yapan firmalardan 4 puan gelmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışla birlikte, bu oran %8,7’ye yükselebilmektedir.

Finansal Risklere Karşı Alınacak Önlemler

Kurumsal yatırımcıların fosil yakıt yatırımlarından çıkma yönündeki eğilimlerinin artması, bu varlıkların piyasalardaki değer kaybını artırma riski taşımaktadır. Bu sebeple, İstanbul borsasında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

2053 Net Sıfır Hedefi için Stratejiler

Raporda, BIST 30 olarak adlandırılan en büyük 30 şirket hakkında yapılan incelemelere de yer verilmiştir. 2022 yılında %44 olan "yüksek ve ciddi yüksek riskli" şirket oranı, %38’e düşmüşken, "düşük riskli" şirket oranı ise %8 olarak hesaplanmıştır. Ancak, 2053 yılına yönelik net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için somut planların oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.

SEFiA'dan Açıklamalar

SEFiA Direktörü Bengisu Özenç, "Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları öncelikli hale gelmelidir." diyerek, mevcut finansal risklerin fazlalaşabileceğini ve bankacılık sektörünü zayıflatabileceğini ifade etmiştir. Yatırımcıların, portföylerini fosil yakıt yatırımlarından uzaklaştırarak düşük karbonlu enerjiye yönlendirmeleri gerektiğini de sözlerine eklemiştir.