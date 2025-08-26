DOLAR
BIST 100 Yükseldi: İlk Yarıda 11.497,01 Puana Çıktı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 11.497,01 puana yükseldi; işlem hacmi 72,1 milyar lira, bankacılık endeksi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 13:18
BIST 100 Yükseldi: İlk Yarıda 11.497,01 Puana Çıktı

BIST 100 Günün İlk Yarısında Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kazanarak 11.497,01 puana çıktı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.497,01 seviyesinde bulunuyordu.

Toplam işlem hacmi 72,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,58 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,49 ile elektrik sektörü oldu.

Piyasa Gelişmeleri ve Merkez Bankası Verileri

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yurt içindeki iyimser beklentilerle 11.528,41 puana ulaşarak yeni zirveyi görürken, endeks günün ilk yarısını küresel piyasalardan pozitif ayrışarak tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Analist Yorumu ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını; yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

