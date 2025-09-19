BIST 100 yüzde 8,89 Yükseldi — Altın, Dolar, Euro ve Fonların Haftalık Performansı

BIST 100 haftayı yüzde 8,89 artışla 11.294,48'den kapattı; gram altın 4.875 TL, dolar 41,3800 TL, euro 48,6980 TL, yatırım fonları %2,89 değer kazandı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:59
BIST 100 yüzde 8,89 yükseldi — Haftalık piyasa özeti

Borsa

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,89 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.264,25 puanı ve en yüksek 11.297,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 8,89 üstünde 11.294,48 puandan tamamladı.

Altın

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,37 artışla 4 bin 875 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 32 bin 912 lira oldu.

Geçen hafta sonu 8 bin 136 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta yüzde 0,36 artarak 8 bin 165 lira seviyesine çıktı.

Döviz

Bu hafta ABD doları yüzde 0,03 artarak 41,3800 lira, avro ise yüzde 0,39 yükselerek 48,6980 lira oldu.

Fonlar

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,89, emeklilik fonları ise yüzde 3,14 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,50 ile "hisse senedi" fonları oldu.

