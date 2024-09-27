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BIST 30 Endeks Kontratı VİOP'Ta Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksi, açılışta yüzde 0,1 artış gösterdi. Analistler destek ve direnç seviyelerini belirtti.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:28
BIST 30 Endeks Kontratı VİOP'Ta Yükselişle Başladı

BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bünyesindeki ekim vadeli BIST 30 endekse dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 11.310,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre 0,1 puanlık yükseliş kaydedilirken, dün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 düşüşle 11.293,75 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kayıplarını kısmen telafi ederek 11.320,25 puana yükseldi.

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 oranında büyümesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede "yumuşak iniş" öngörüsü, küresel piyasalarda olumlu bir hava yaratıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyona yol açıp açmayacağının soru işaretleri olsa da, son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, endişeleri sınırlıyor.

Bugünkü Veriler ve Teknik Analiz

Analistler bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi ile ABD'de kişisel gelirler ve harcamalarının takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik olarak endeks kontratında 11.400 ve 11.500 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

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