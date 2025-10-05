Bitcoin, ABD hükümet kapanması endişesiyle rekor: 125 bin 559 dolar

Bitcoin, ABD hükümet kapanması riskleriyle 125 bin 559 dolara çıkarak rekor tazeledi

Bitcoin, ABD'de federal hükümetin kapanması risklerinin artmasının etkisiyle fiyatını yükselterek 125 bin 559 dolara ulaştı ve rekor seviyesini yeniledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık %1,50 artışla 4 trilyon 260 milyar dolar seviyesine çıktı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 1 Ekim itibarıyla federal hükümetin kapanması riskinin artmasıyla son 24 saatte %2,5’ten fazla değer kazanarak söz konusu seviyeye ulaştı. Bu hareket, 14 Ağustos tarihinde kaydedilen 124 bin 480 dolar rekorunu geçmesini sağladı; o dönemde fiyat artışına Donald Trump yönetiminin dostane düzenlemeleri ve kurumsal yatırımcı talebi katkıda bulunmuştu.

Piyasadaki destek faktörleri

ABD hisse senetlerindeki son yükselişler ve Bitcoin ile bağlantılı borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden girişler, yükselişi destekleyen diğer unsurlar olarak öne çıktı. TSİ 09.15 itibarıyla Bitcoin 125 bin 149 dolardan işlem görürken, haftalık kazancı yaklaşık %15 seviyesinde kaydedildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık %1,1 değer kazanarak 4 bin 570 dolar seviyesine yükseldi.

Hükümet kapanmasının ekonomik etkileri

ABD'de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması sonucu 1 Ekim itibarıyla hükümet kapanması gerçekleşmişti. Kapanma nedeniyle Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) 2 Ekim’de haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerini yayımlamazken, 3 Ekim tarihinde eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklanmadı.

Analistler, Fed'in ekonomiyi değerlendirmede kullandığı önemli veri akışının kesintiye uğramasının, faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artırdığını belirtiyor.

Aynı dönemde ABD doları ve tahviller, hükümet kapanması kaynaklı ekonomik görünüm belirsizliği, mali risklerin artması ve istihdam gibi kritik verilerin açıklanmasının gecikmesiyle geriledi.

Uzmanlar, kapanmanın GSYH büyümesini olumsuz etkileyebileceğini ve dünyanın en büyük ekonomisindeki mali sıkıntıların artan belirsizlik nedeniyle yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirebileceğini ifade etti.

Buna karşın, ABD hisseleri yapay zeka ivmesiyle bu hafta rekor seviyelere ulaşırken, güvenli liman varlıklardan altın da jeopolitik riskler, düşen ABD faizleri ve enflasyon endişeleri arasında merkez bankalarının alımlarıyla değer kazanmaya devam etti. Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra ABD finansal istikrarına yönelik endişelerin dolara olan güveni zayıflattığını ve Fed'in son faiz indirimlerinin altının ons fiyatını yukarı desteklediğini vurguluyor.