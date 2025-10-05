Bitcoin, ABD hükümet kapanması endişesiyle rekor: 125 bin 559 dolar

ABD'de hükümet kapanması endişesiyle Bitcoin 125 bin 559 doları aşarak rekor kırdı; kripto piyasa değeri 4,26 trilyon dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 10:16
Bitcoin, ABD hükümet kapanması endişesiyle rekor: 125 bin 559 dolar

Bitcoin, ABD hükümet kapanması riskleriyle 125 bin 559 dolara çıkarak rekor tazeledi

Bitcoin, ABD'de federal hükümetin kapanması risklerinin artmasının etkisiyle fiyatını yükselterek 125 bin 559 dolara ulaştı ve rekor seviyesini yeniledi.

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık %1,50 artışla 4 trilyon 260 milyar dolar seviyesine çıktı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 1 Ekim itibarıyla federal hükümetin kapanması riskinin artmasıyla son 24 saatte %2,5’ten fazla değer kazanarak söz konusu seviyeye ulaştı. Bu hareket, 14 Ağustos tarihinde kaydedilen 124 bin 480 dolar rekorunu geçmesini sağladı; o dönemde fiyat artışına Donald Trump yönetiminin dostane düzenlemeleri ve kurumsal yatırımcı talebi katkıda bulunmuştu.

Piyasadaki destek faktörleri

ABD hisse senetlerindeki son yükselişler ve Bitcoin ile bağlantılı borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden girişler, yükselişi destekleyen diğer unsurlar olarak öne çıktı. TSİ 09.15 itibarıyla Bitcoin 125 bin 149 dolardan işlem görürken, haftalık kazancı yaklaşık %15 seviyesinde kaydedildi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık %1,1 değer kazanarak 4 bin 570 dolar seviyesine yükseldi.

Hükümet kapanmasının ekonomik etkileri

ABD'de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması sonucu 1 Ekim itibarıyla hükümet kapanması gerçekleşmişti. Kapanma nedeniyle Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) 2 Ekim’de haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerini yayımlamazken, 3 Ekim tarihinde eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklanmadı.

Analistler, Fed'in ekonomiyi değerlendirmede kullandığı önemli veri akışının kesintiye uğramasının, faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artırdığını belirtiyor.

Aynı dönemde ABD doları ve tahviller, hükümet kapanması kaynaklı ekonomik görünüm belirsizliği, mali risklerin artması ve istihdam gibi kritik verilerin açıklanmasının gecikmesiyle geriledi.

Uzmanlar, kapanmanın GSYH büyümesini olumsuz etkileyebileceğini ve dünyanın en büyük ekonomisindeki mali sıkıntıların artan belirsizlik nedeniyle yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirebileceğini ifade etti.

Buna karşın, ABD hisseleri yapay zeka ivmesiyle bu hafta rekor seviyelere ulaşırken, güvenli liman varlıklardan altın da jeopolitik riskler, düşen ABD faizleri ve enflasyon endişeleri arasında merkez bankalarının alımlarıyla değer kazanmaya devam etti. Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmelerin yanı sıra ABD finansal istikrarına yönelik endişelerin dolara olan güveni zayıflattığını ve Fed'in son faiz indirimlerinin altının ons fiyatını yukarı desteklediğini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sofralık Zeytin İhracatında Rekor: 255 milyon 310 bin dolar
2
Zeybekci: Türkiye SİHA ve İHA Pazarının %65'ini Elinde Tutuyor — Hatay'ta Ekonomi Buluşması
3
Bodrum'da 50,5 Metrelik 'Oğuz Khan' Yelkenli Yat Denize İndirildi
4
Türkiye'de İlk '2. El Elektrikli Araç Günleri' Etkinliği Başladı
5
Küresel Piyasalardaki Tarife Depremi: 5 Kritik Soru ve Cevap
6
2025'te Elektrikte Serbest Tüketici Limiti 750 kWh Olacak
7
Piyasalarda Son Durum: Dolar ve Avro Fiyatları, BIST 100 Endeksindeki Düşüş

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde