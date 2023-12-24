Bitcoin'de boğa koşusu başlıyor! Bu coinler 100 katına fırlayabilir: Uzman isimler tek tek açıkladı

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Bitcoin'de boğa koşusu başlıyor! Bu coinler 100 katına fırlayabilir: Uzman isimler tek tek açıkladı
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Bitcoin yatırımcıları bu haberi bekliyordu! Boğa koşusu başlıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN BOĞA KOŞUSU

2024 senesi Bitcoin raporlarına göre boğa koşusuyla ilgili önemli veriler paylaşıldı. Uzmanlar Bitcoin'de 100x yapabilecek alt coinlerle ilgili yeni fırsatların gelecğeini belirtti. Bitget Research tarafından yayımlanan Bitcoin raporlarına göre yapılan tahminler arasında Bitcoin ekosisteminde yer alan lider alt coin ORDI'nın diğer boğa piyasasına göre ilk 30'a yükseleceği söylendi. Bitcoin NFT pazarı büyüklüğünün önümüzdeki dönemde 100x üstünde bir büyüme göstermesi bekleniyor.

bitcoin boğa koşusu ile ilgili veriler

 Ordinals, Atomicals, Taproot Assets gibi protokollerde de 100x coin fırsatlarının ortaya çıkması tahmin ediliyor. Kısa zaman içinde Bitcoin ekosisteminde tek proje ve tek protokol çözüm statüsünü koruyabilecek ve Bitcoin protokollerini teşvik edebilecek olması tahmin edilirken uzun vade içinde ekosistem içinde geliştirici derleme ortamlarının birleştirileceği Bitcoin sanal makinesinin ortaya çıkacağı söylendi. Lightning Network Bitcoin ödemelerinde sürekli şekilde benimsenmeyi desteklyen en büyük teknik temel ve üstünde daha fazla varlık oluşturulması beklendiği de söylendi. 

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