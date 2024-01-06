Bitcoin'de kartlar yeniden dağıtılıyor! Rekor için hem rakam hem tarih verildi

Kripto para piyasasıyla ilgili önemli yorumlar geldi! Zirve için tarih belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN ZİRVESİ İÇİN TARİH GELDİ

Bitcoin 2023 senesinde en çok kazandıran dijital para birimlerinden oldu. 2022 senesinde iflas başvurusu yapan FTX CEO'su Sam Bankman Fried'in 7 ayrı suçtan suçlandığı öğrenildi. Binance platformu CEO'su Chanpenge Zao ABD Hükümeti'nin uyguladığı 4.3 milyar dolarlık cezayı onaylayarak CEO'luktan isitfa etti. Bütün olaylar sonrasında Bitcoin yükselişe geçti. Sektörde 2022 senesinde birden düşüşe geçen ve 2023 senesine 16 bin 547 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin 2023 senesi son gününde 42 bin 65 dolara kadar yükseldi. Bitcoin yatırımcıları 2023 senesinde yüzde 154 oranında kazanç sağlamış oldu. Konunun uzmanları 2024 senesinde de yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyor. Tahminlere göre ABD'nin ilk Bitcoin EFT'sinin kabul etmesi sonrasında 2024 senesinde zirve rakamların gelmesi bekleniyor. 2024 senesinde her 4 senede bir Bitcoin halving olayı yaşanacak ve yarılanma olayı blok zincir kodunda yazılı bir kaynak olacak. Madenciler Bitcoin madenciliği yaparak ödül alıyor ve halving sonrası fiyatlar yarıya düşüyor. Bu durum 21 milyon Bitcoin arzının korunmasını sağlıyor.





Daha önceki halving sırasında Bitcoin fiyatları yükselmişti. Yatırımcı Mark Mobius 2022 senesinde Bitcoin fiyatlarının 20 bin dolara kadar gerileyeceğini tahmin etmişti ve 2024 senesinde 60 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Kripto para madencilik şirketi Bit Mining Ekonomisti Youwei Yang fiyatların 2024 senesinde 75 bin dolara kadar yükseleceğini düşünüyor. Bu yükselişlerde Bitcoin EFT'sinin onaylanmasının etkili olacağı söyleniyor. Yang, onaylanma sonrasında kurumsal yatırımların gelmesi ve bu sene yaşanacak Bitcoin yarılanması arzları daraltarak yükselişleri sağlayacak. Yang 2024 senesinde fiyatların 25 ile 75 bin dolar, 2025 senesinde 45 bin ile 130 bin dolar aralığında olacağını tahmin ediyor. Yang yine de yatırımcıların temkinli olması gerektiğini dile getiriyor. EFT kabulü ve halving sonrasında fiyatların yükselişini bekleyen isimlerden biri de CoinShare Araştırma Başkanı James Butterfill oldu. Butterfill Bitcoin fiyatlarının 80 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Nexo platformu kurucu ortaklarından Antoni Trenchev de bitcoin fiyatlarının 2024 senesinde 100 bin dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor. Standart Chartered fiyatların 100 bin dolara yükseleceğini söylerken, yönetici ortak Seth Ginns ise 2024 senesinde fiyatların 500 bin dolara kadar yükseleceğini söyledi.