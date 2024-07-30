Bitcoin'e Trump etkisi! İstenen açıklama geldi: Bitcoin yukarı tırmandı!

Donald Trump’ın Bitcoin Konferansı ve Kripto Piyasası Üzerindeki Etkileri



Hafta sonu Bitcoin Konferansı'na katılan ABD Başkan adayı Donald Trump, Bitcoin ve genel kripto sektörüne yönelik coşkulu bir konuşma yaptı. Trump’ın bu açıklamaları, Bitcoin’in fiyat hareketlerini etkileyerek hafta başında dikkat çekici bir yükseliş yaşanmasına neden oldu.

Trump’ın Kripto Vaatleri ve Bitcoin’deki Artış

Trump, konuşmasında Kasım ayındaki seçimleri kazanması durumunda ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve Bitcoin süper gücü" haline getireceğini belirtti. Ayrıca, ABD hükümetinin elindeki Bitcoin’leri satmama sözü verdi ve bu varlıkları stratejik rezerv olarak kullanma talimatı vereceğini açıkladı. Trump’ın bu vaatleri, kripto piyasasında olumlu bir etki yaratarak Bitcoin’in hafta sonu kısmen yatay seyrinin ardından açılışta %2’nin üzerinde değer kazanmasına yol açtı. Bitcoin, 69.880 dolara kadar yükselerek son 6 haftanın en yüksek değerine ulaştı.

SEC Başkanı Gensler’in Görevden Alınması Beklentisi

Trump, göreve gelir gelmez SEC Başkanı Gary Gensler’in görevine son vereceğini de duyurdu. Gensler, kripto varlıkları menkul kıymet olarak değerlendiren bir tutum sergilemiş ve bu durum sektörde baskı yaratmıştı. Trump’ın Gensler’i görevden almayı vaat etmesi, kripto yatırımcıları tarafından olumlu karşılandı.









FED’in Faiz İndirim Sinyalleri ve Bitcoin



Bu hafta FOMC toplantısının sonuçları takip edilecek. Fed’in bu ay faizleri sabit tutması beklenirken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Eylül ayında faiz indirimleri konusunda ipuçları vermesi olası görünüyor. Bu beklenti, Bitcoin’i olumlu yönde etkileyen bir diğer faktör olarak öne çıkıyor. Bitcoin, hafta başında 70.000 dolara doğru hacimli bir yükseliş gerçekleştirirken, Mart ayında ETF’lerin desteğiyle ulaşılan 73.777 dolardaki rekor seviyesinden %6 civarında uzaklıkta bulunuyor.

Kripto Piyasasında Son Durum

Son 24 saatte piyasa değeri yüksek kripto paraların fiyat performansları dikkat çekici. Ethereum, %5 değer artışıyla 3.300 dolar bandına yükseldi. Bitcoin Cash (BCH) %15’e yakın değer artışı gösterirken, Solana (SOL) %6 yükselerek 190 dolara ulaştı. İlk 100 kripto para arasında BOME ve AIOZ %20’nin üzerinde 24 saatlik kazançlarla öne çıkarken, JASMY ve CFX %1 civarında düşüş gösterdi.

Yatırımcılar İçin Öneriler

Yapay zeka destekli analizler, borsa ve kripto para yatırımlarında önemli rol oynamaktadır. Investing.com’un Pro Hisse Seçimleri, 2024 yılında %150’nin üzerinde yükselen 2 hisse, %30’un üzerinde artış gösteren 4 hisse ve %25’in üzerinde değer kazanan 3 hisse belirlemiştir. Yatırımcılar, tırmanacak bir sonraki hisseyi seçerken bu tür analizlerden faydalanabilirler.