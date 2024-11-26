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Bitcoin Fiyatı 93 Bin Doların Altına Geriledi

Bitcoin, yatırımcıların kar satışlarıyla birlikte 93 bin doların altına düştü. Kripto para piyasası son 24 saatte yüzde 5 değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:59
Bitcoin Fiyatı 93 Bin Doların Altına Geriledi

Bitcoin'de Kar Satışları Düşüş Getirdi

Kripto para dünyasında sular durulmuyor. Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların önemli kar satışlarının etkisiyle 93 bin doların altına geriledi. Son 24 saatte Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 5,41 azalarak 3 trilyon 200 milyar dolar seviyesine düştü.

Bitcoin Fiyatı ve Haftalık Değer Kayıpları

TSİ 13:38 itibarıyla 92 bin 963 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazanımı ise yüzde 1,30’a geriledi. 22 Kasım'da kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 99 bin 588 dolardan beri 4 günde yaşanan düşüş yüzde 7’yi aştı.

Piyasa Etkisi ve Risk İştahındaki Azalma

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 350 dolar seviyelerine geri çekildi. Analistler, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği ilk gün, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara ithalat vergisi ve Çin'den gelen mallara ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirtiyorlar. Bu durumun kripto para piyasalarına da yansıdığı ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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